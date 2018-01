Esposa de Cristian Castro rompe el silencio

Carol Victoria Urban, aún esposa de Cristian Castro, se mostró incrédula ante la noticia de que el cantante presentó hace algunos días en Argentina a su nueva novia.

Durante su llegada al aeropuerto de la Ciudad de México, la violinista no pudo evitar los cuestionamientos de los reporteros al respecto, y con una gran sonrisa respondió: “No, no creo, Cristian no sería incapaz de hacerme eso”.

Al manifestarle que la noticia era real, Carol reiteró:

“no, pues seguimos casados, imagínate, sería…, no, no lo creo capaz, no creo”.

Sin embargo, Urban recapacitó y confesó que estas primeras declaraciones eran una broma, y relajada expresó: “cualquiera esta libre para hacer lo que quiera, ya estamos separados, y pues no tengo por qué juzgarlo, es lo sano para cualquier pareja que después de que terminen una relación, después de un tiempo, el debido duelo, como lo quiera llevar cada uno, pues continúe con su vida, es lo más normal”.

Tras esta declaración, la violinista continúo con su buen humor y luego de preguntarle si estaba pendiente de los trámites de divorcio de su matrimonio que duró sólo 28 días, Carol destacó: “fueron 30, contaditos eh, 30”.

Posteriormente, la también artista afirmó que no puede realizar ninguna diligencia por el momento, pues debe esperar un año para iniciar con las mismas.

Finalmente, Urban aseguró que todavía mantiene comunicación con el hijo de Vero Castro. “Estamos todavía en contacto, no platicar de esto, pero pues para chismear un poquito”.