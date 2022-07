Esposa de Andrés García revela detalles de su estado de salud

El veterano actor ha visto mermada su salud en los últimos meses.

Hace unos días te dimos a conocer en La Verdad Noticias que Andrés García había sufrido una fuerte caída en su casa de Acapulco, la cual provocó que se hiciera una gran herida en la cabeza. Aunado a ello, el actor reveló que padece de cirrosis y que la enfermedad ha avanzado tanto que ya le afectó su memoria y su audición.

En entrevista para el programa De Primera Mano, Margarita Portillo, quien es esposa del actor desde el año 2000, reveló que él ya se encuentra recuperado y que su sentido del humor volvió: “Yo creo que ya está mejor, porque ya está mentando madres, con su carácter de siempre está… En la mañana lo veía medio agüitadito, pero ahorita ya está mejor”.

El actor sufrió una caída que le provocó una gran herida en la cabeza, además de las enfermedades que lamentablemente le afectan.

Al ser cuestionada sobre la manera en cómo lo motiva a salir adelante, sobre todo ahora que él asegura estar cerca del final de su vida, ella menciona que ha hecho todo lo posible para que acepte su enfermedad y entienda que a su edad ha vivido como él ha querido.

“Trato de hacerle ver que él ha vivido una vida plena como pocas, ha vivido, disfrutado y trascendido… Él tiene que saber hacer las paces consigo mismo y aceptar el presente”, declaró Margarita Portillo.

La situación es difícil para Margarita Portillo

Por otro lado, Margarita Portillo indicó ante las cámaras de Imagen Televisión que está consciente de que la salud de su esposo puede deteriorarse aún más, lo cual es un proceso muy complicado para ella: “Sí le pido a Dios paciencia, porque son momentos y épocas difíciles las que se vienen”.

Asimismo, reveló que su médico le ha dicho que las presiones y el estrés de la enfermedad del actor, aunado a su fuerte temperamento, le provocarán problemas más adelante: “Mi terapeuta dice que soy una bomba de tiempo… Yo le pido a Dios fuerzas para mí y para él”.

Finalmente, ella reveló que ha pensado en terminar su relación con Andrés García, pero que siempre termina regresando con el ex galán de telenovelas: “Sí, he pensado en dejarlo, mil veces digo: ‘hasta aquí llegué'. Regreso porque creo que hay una simbiosis medio enferma, porque no podemos estar uno sin el otro”.

Te puede interesar: Así lucía Andrés García de joven

¿Cuántos años tiene Andrés García?

Hoy en día, el actor es recordado por su destacada participación en el cine y la tv.

Andrés García nació el 24 de mayo de 1941, por lo que ahora tiene 81 años de edad. De acuerdo a información que circula en Internet, misma que La Verdad Noticias trae para ti, el actor dominicano inició su carrera artística en 1967 y hoy en día es recordado por sus destacadas participaciones en el cine, el teatro y la televisión mexicana.

¡Síguenos en Google News, Facebook, Instagram, Twitter y TikTok para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Fotografías: Redes Sociales