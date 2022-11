Esposa de Andrés García, reporta al actor “grave” y en condiciones “deplorables”

Esposa de Andrés García habla del estado de salud del actor.

Andrés García encendió la alarmas de la industria del espectáculo, luego de que se dio a conocer que sufrió una fuerte recaída, misma que lo obliga a mantenerse conectado a un tanque de oxígeno, ante la enorme preocupación que ha generado, es su esposa quién habla al respecto y confirma que el actor está grave.

Hace unos días, se reportó el traslado de emergencia de Andrés García a un hospital, esto tras ser encontrado en el piso de su casa.

En La Verdad Noticias te hemos dado a conocer que desde hace un par de meses, la salud de Andrés García ha acaparado los titulares del mundo de la farándula, pues el actor ha presentado diversas complicaciones, mismas que parecen empeorar.

Reportan a Andrés García “grave”

La revista TVNotas difundió una entrevista a Margarita Portillo, esposa de Andrés García, quién rompió el silencio sobre el estado de salud del actor y dio a conocer que se reporta “delicado”: "Está delicado, grave", afirmó.

De igual forma, reveló que la recaída del actor se generó por los excesos a los que se sometió en días previos, ya que comió cosas que tiene prohibido e incluso consumió bebidas alcohólicas.

Margarita aseguró que Andrés García permaneció por varios días en su casa, en los que incluso adelantó detalles de su bioserie, sin embargo días después pidió que fuera llevado a su hogar, donde sufrió una fuerte caída.

“Durante prácticamente tres semanas no supe de él, hasta que la señora que trabaja ahí me informó que estaba mal, que un día estaba tirado en el piso, encerrado en su cuarto y no podían entrar" dijo.

La esposa del actor aseguró que cuando Andrés García está en su casa en Acapulco, vive en condiciones deplorables, señalando que fue la ex esposa del actor, Sandra Vale, fue quién lo llevó:

“Lo tenían hasta con excremento seco en las piernas, toda la casa llena de lo mismo, el baño” indicó.

¿Qué tiene el actor Andrés García?

¿Qué ha pasado con Andrés García?

El primer actor Andrés García fue diagnosticado con cirrosis hepática desde hace varios meses, situación que ha disminuído su calidad de vida.

Según las recientes declaraciones de su esposa, Andrés García presenta un fuerte cuadro de neumonía, una alta concentración de amonio, debido a los problemas que tiene en el hígado, condición que agrava su estado de salud.

