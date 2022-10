Esposa de Andrés García lo convenció de no quitarse la vida, así está su salud

Andrés García se encuentra en el ojo del huracán debido a su grave estado de salud mismo con el que se encuentra peleando desde hace unos meses cuando fuera diagnosticado de cirrosis hepática.

Es por eso que han circulado muchos rumores sobre su estado de salud e incluso algunos medios han reportado la muerte del famoso actor de origen dominicano.

Como te dijimos en La Verdad Noticias, debido a los rumores que se esparcieron en internet Gustavo Adolfo Infante salió a aclarar la supuesta muerte del gran actor por lo que ahora es su esposa la que habla al respecto.

¿Cuál es el estado de salud de Andrés García?

Margarita Portillo, esposa de Andrés García, reveló cómo se encuentra la salud del primer actor, y en primer lugar se pronunció en contra de los informes en las redes sociales que afirman que el histrión de 81 años de edad había fallecido durante el pasado fin de semana.

“Es mentira eso que publican, que ojalá que le caiga una maldición a esa gente, porque es simplemente por ganar vistas o ‘likes’, o como se llame”, expresó en el programa Todo para la mujer.

“Pero mientras hacen eso, yo creo que le dan más larga vida a Andrés”, dijo convencida Portillo.

Tras estas declaraciones Margarita explicó que aunque se encuentra delicado de salud debido a la cirrosis hepática que padece Andrés está estable aunque recordó que la enfermedad es incurable y evolutiva, por lo que le resulta compleja de tratar pues también causa afectaciones en la sangre, hecho por el que la salud del actor se deteriora más.

“La cirrosis en el caso de Andrés es muy complicada por los problemas de la sangre que tiene, pero es una enfermedad muy complicada y horrible, ha estado viviendo cosas muy feas la verdad, que prefiero no hablar de ellas”

Te puede interesar: Conmovedor mensaje de Andrés García podría convertirse en el último

Esposa de Andrés García evitó que se suicidara

Margarita ha sido un gran apoyo para Andrés García

Hace algunos meses se reveló que Andrés García sufría de una grave depresión debido al estado de salud que tiene por la cirrosis que padece, incluso declaró que había pensado en múltiples formas de quitarse la vida pues ya no se sentía a gusto en este plano terrenal.

Sin embargo esto cambió gracias a los grandes cuidados que le está dando su esposa Margarita Portillo, incluso expresó que las palabras que le dijo al actor para convencerlo fueron las siguientes: “Número uno, que no le toca a él decidir eso, eso solamente es de Dios, es algo que no puede hacer, una acción así; y que yo no sería partícipe”, sentenció.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram