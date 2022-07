Esposa de Andrés García habla del pleito entre el actor y Roberto Palazuelos

Margarita Portillo, esposa de Andrés García, por fin habla en una entrevista sobre los motivos de esta polémica discusión entre el actor y el famoso “Diamante Negro” o Roberto Palazuelos.

Ella habló sobre está disputa en el programa llamado “De Primera Mano” y aunque nunca había pensado en dar alguna declaración sobre el asunto, por fin decidió explicar cómo se originó lo que denominan como una lucha de egos.

Margarita confiesa que Roberto Palazuelos no amenazó a su esposo, pero si le mando de mensaje que se iba a morir de hambre, lo que el actor interpretó como una agresión a él y al resto de su familia, que además siempre tuvo una buena relación con “El Diamante Negro”.

¿Cómo empezó el conflicto entre Andrés García y Palazueos?

Margarita hablando de la pelea entre su esposo y Palazuelos.

Otro detalle que Margarita reveló, es que el verdadero origen de la enemistad entre Andrés García y Roberto Palazuelos fue cuando su esposo quiso agregó a su amigo en su testamento desde hace un año.

Sin embargo, Palazuelos hizo público este hecho y además, presumía que era quién recibiría la mayor parte de la herencia: “Beto empieza a hacer público el asunto y empieza a decir que era el heredero mayoritario, el heredero universal y no se cuanto”.

El actor cansado de está situación decidió que Palazuelos ya no forme parte de su testamento quien no lo tomó nada bien y declaró que no necesitaba ninguna propiedad del actor. Asimismo, en 2021 le dijo a Andres hijo que se encargaría de dejarlo en la calle y así, el Diamante Negro no se ha dirigido al actor personalmente.

¿Qué enfermedad tiene Andrés García?

Andrés García tiene cirrosis.

Como hemos contado en La Verdad Noticias, el reconocido actor Andrés García actualmente tiene 81 años y padece una grave enfermedad. Se le diagnosticó cirrosis, una enfermedad que sufre el hígado, mayormente ocasionado por la ingesta excesiva de alcohol.

Por sus problemas de salud, el actor también confesó que tuvo una crisis de salud y vagó por Acapulco.

