¡Esposa de Alex Ibarra le puso el cuerno con un jugador del América!

Tremenda chasco se llevó Alex Ibarra al enterarse que su esposa de ocho años le puso el cuerno con un jugador del América.

Un amigo muy cercano al actor Alex Ibarra mencionó; "Alex está destruido, en verdad la amaba demasiado, le dio todo, siempre la procuró".

Esto luego de haberse enterado que su esposa, quien había estado con él a lo largo de ocho años le pusiera el cuerno con Jérémy Ménez, quien desempeña como mediocampista en el Club América; esta información se difundió através del portal de TVNotas, pues fue un amigo de Alex Ibarra quien le contó a la revista que desde hace dos meses, la pareja se encuenta pasando por una mala racha, esto por parte de Mar Villa.

Amigo anónimo:

"Hubo un engaño por parte de Mar, le puso el cuerno hace un par de meses y él se enteró; obvio, al principio ella lo negó, pero ya con pruebas en mano, ni cómo negarlo. Alex está destruido, en verdad la amaba demasiado, le dio todo, siempre la procuró, y que ella le pagara con esto le dolió mucho".

¿Quieres saber si tu pareja es fiel? Da clic aquí.

De acuerdo a su versión, esto se suscitó durante las vacaciones de Semana Santa, cuando Alex Ibarra se encontraba laborando con la filmación de 'Educando a Nina', producción de Azteca Novelas; se dice que primero viajaron los hijos con la abuela de Mar y posteriormente ella los alcanzó.

Todo inició en un centro nocturno al que asistió Mar con sus amigas; conoció a más personas, hombres y mujeres; y entre un par de copas se metió a la cama con Jérémy Ménez, jugador del Club América; poniéndole los cuernos a Alex Ibarra, su esposo.

Amigo anónimo:

"Resultó que el futbolista tenía novia, y como lo cachó, ésta le llamó a Alex para decirle que controlara a su mujer y le dijera que no se metiera con hombres que ya estaban comprometidos".

Claro que Alex Ibarra cuestionó las acciones de Mar pero ella se hizo la 'víctima'; pues dijo que sí había ido de antro pero que no pasó nada, cambiando algunas cosas para que todo quede a su favor, para que el actor terminara conmovido y le creyera.

Pero, Alex Ibarra no contó con que la novia del jugador del América le terminó mandando capturas de pantalla en donde mostraba las conversasiones que le había encontrado al futbolista Jérémy Ménez en ellas decía; "que le había encantado cómo se la había cog$%&".

Luego de las fuertes y claras evidencias, a Mar no le quedó de otra más que aceptarlo aunque recalcó que no fue un romance sino encuentros exporádicos, incluso le pidió perdón a su esposo Alex Ibarra; pero fue TVNotas quien afirmó que el actor no logró perdonar que ésta le pusiera los cuernos por lo que desde entonces pasa las noches lejos de ella; "pues el dolor de la traición es lo que Alex no puede superar. Incluso, ya casi no está en su casa y se refugia en Tepoztlán, donde tiene una cabañita".