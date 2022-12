Espinoza Paz y el sueño musical que aún no ha podido cumplir

El cantante asegura que colaborar con Luis Miguel sería un éxito total.

Gran furor se vivió en redes sociales luego de que Espinoza Paz diera a conocer que sueña con que Luis Miguel grabe una de sus composiciones e incluso señaló que el tema ‘Hombre normal’ sonaría perfecto en su voz. Lamentablemente, él no ha podido cumplir su cometido pero no pierde la esperanza de que algún día su sueño se hará realidad.

“Yo lo veo salir todos los días en la mañana y digo ‘ojalá que me grabé una rola’, yo creo que quedaría muy bonito, alguna vez dije que ‘Hombre normal’ la cantaría increíble”, dijo el cantante durante una conferencia de prensa de la edición 2022 de los Premios Bandamax.

Ante los rumores de un posible regreso musical, él indicó que existe una balada romántica titulada ‘Te manifiesto’ que no ha salido a la luz y que no pierde la esperanza de dársela a “El Sol” para que la grabe y la incluya en un disco inédito que este próximo a estrenar.

Rechazó colaborar con Jenni Rivera

Jenni Rivera se ofreció a impulsar su carrera musical pero él se negó.

Dichas declaraciones llegan meses después de que el cantante originario de Angostura, Sinaloa diera a conocer en entrevista con Yordi Rosado para YouTube que Jenni Rivera se ofreció a colaborar con él en una canción y así impulsar su carrera musical, que en aquel entonces estaba iniciando.

Sin embargo, Espinoza Paz rechazó la propuesta porque quería darse a conocer por su propia cuenta: “A mí nadie me conoce y ella ya es famosa, porque me va dar algo que no me merezco, que yo no me he ganado… Yo quiero ganarme mis cosas, yo quiero sufrir, batallar, hacer mi historia y crear mi propio camino, no era para mí”.

¿Qué canción hizo famoso a Espinoza Paz?

Espinoza Paz, nombre artístico con el que se le conoce a Isidro Chávez Espinoza en el mundo de la música, inició su carrera artística desde muy temprana edad pero fue hasta el lanzamiento de ‘El Próximo Viernes’, tema incluido en su disco debut titulado ‘El Cantautor del Pueblo’, en 2008 que conoció la fama a nivel nacional.

Fotografías: Redes Sociales