Espinoza Paz se vuelve "rubio" y lo destrozan en redes (FOTO)

El cantante Espinoza Paz ha causado polémica desde su debut en la música, ya que por varias razones siempre fue la causa de opiniones divididas, pues mientras unos disfrutaban de su música otros constantemente lo atacaban por esta misma y por su estilo, pero lo cierto es que éxitos como “Lo intentamos” se posicionaron como los más populares en México.

Ahora el famoso cantante vuelve a dar de que hablar con su nueva apariencia.

¿Qué hizo Espinoza Paz?

Espinoza Paz

Tras una temporada manteniendo un perfil bajo, el cantante regional volvió a dar de que hablar con su nueva imagen, pues últimamente se ha hecho una serie de modificaciones corporales, como hace unos meses cuando se realizó injertos de vello en el rostro, lo que hizo que le llovieran las criticas pues el resultado hacia lucir su nueva barba totalmente falsa.

Ahora nuevamente vuelve a darse un cambio radical de imagen siguiendo el ejemplo de Maluma y tiñéndose el cabello a rubio, lo que no resultó como esperaba.

“Ahora sí pareces como el típico ranchero que lleva unos meses en el gabacho”

Los comentarios negativos inundaron la publicación, pues la mayoría de los internautas reprobaron su nuevo look, ya que no le favorecía en lo absoluto, y comentarios como los siguientes pudieron verse en la publicación: “Como cuando tienes dinero y no sabes qué hacer con él” “Tu foto debería decir como “engañar a la migra en un paso sencillo”

Así mismo hubo otros que se fueron más allá y señalaron sus acciones como un pobre y lamentable intento de imitar a otros artistas, pues incluso dijeron que trató de copiarle el look al reggaetonero J Balvin.

Por el momento Espinoza Paz no ha hecho ningún comentario al respecto por las críticas de su nueva imagen de rubio, pero probablemente tras el impacto que ha generado muy pronto se manifieste.

