Espinoza Paz revela por qué no quiere ser padrino de anillos de Belinda y Nodal

Espinoza Paz reveló que no desea ser padrino de anillos en la próxima boda de sus colegas, Belinda y Christian Nodal, después de que supo la millonaria cantidad que costó el anillo de compromiso de la pareja.

Y es que como te mencionamos en La Verdad Noticias, la sortija de compromiso que Christian le regaló a su guapa novia está valuada en más de 3 millones de dólares, ya que es un diamante de talla esmeralda de 12 quilates con diseño personalizado.

Así que ante esto, el cantante Espinoza Paz declaró durante una entrevista en el programa “De primera mano” que no le gustaría ser el padrino de los anillos porque no quiere quedar “en la calle”: "Nomás que no sea de anillo, por fa, nomás, o sea me dejan en la calle. No, qué pasó”, bromeó el famoso.

Espinoza Paz no cree ser invitado a la boda “Nodeli”

Espinoza Paz también declaró que no cree ser uno de los invitados de lujo de Belinda y Christian Nodal, que también han sido bautizados como “Nodeli”.

“Me preguntaron que si yo sería padrino de la boda de ellos y les digo, la verdad no creo que yo esté incluido en sus planes para la boda, pero si me invitan yo voy, cómo no", comentó el cantante de “El próximo viernes”.

Por el momento la apreciada pareja aún no ha dado nuevos detalles sobre su boda desde que publicaron su compromiso en mayo. Sin embargo, hay muchas expectativas de quiénes serán las celebridades que formarán parte de la lista de invitados.

¿Cuántos años tienen Belinda y Christian Nodal?

Beli es mucho mayor que Christian/Foto: Ella Online

Belinda tiene 28 años (aunque hay quienes dicen que en realidad tiene 31), mientras que Christian Nodal tiene 22 años.

Los cantantes se conocieron cuando eran coaches del reality de TV Azteca “La Voz”, e hicieron público su romance en agosto del 2020 con una serie de adorables fotografías. Poco a poco se convirtieron en una de las relaciones favoritas de los fans.

Por lo que ahora que pronto tendrán su boda, el público espera que los novios compartan más detalles sobre el esperado evento, y saber si realmente Espinoza Paz podría ser uno de los asistentes.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!