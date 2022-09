Espinoza Paz rechazó grabar una canción junto a Jenni Rivera por esta razón

El cantante tuvo la oportunidad de trabajar con Jenni Rivera como su compositor.

Espinoza Paz causó gran furor en redes sociales al revelar que rechazó grabar una canción junto a Jenni Rivera debido a que consideraba que él no estaba listo para colaborar con una artista de su nivel y porque deseaba destacar en la escena musical por su propia cuenta.

Fue durante una entrevista exclusiva con Yordi Rosado para YouTube que el cantante originario de Angostura, Sinaloa reveló que se encontraba cenando con el empresario Pepe Garza y “La diva de la Banda” cuando le propusieron hacer una canción, misma con la que buscaría impulsar su carrera artística.

“A mí nadie me conoce y ella ya es famosa, porque me va dar algo que no me merezco, que yo no me he ganado… Yo quiero ganarme mis cosas, yo quiero sufrir, batallar, hacer mi historia y crear mi propio camino, no era para mí”, declaró Espinoza Paz, quien aseguró que la intérprete de ‘Basta Ya’ siempre estuvo dispuesta a darle la oportunidad de trabajar a su lado.

Escucha las declaraciones del cantante a partir del minuto 1:06:35.

Jenni Rivera y Espinoza Paz, juntos en La Voz México

Años más tarde y con una carrera musical consolidada, Espinoza Paz fue invitado a ser asesor de Jenni Rivera, quien fungía como coach en la segunda temporada de La Voz México que se emitió por Televisa en el 2012, mismo año en el que ocurrió su trágico fallecimiento.

En dicha temporada, ambos artistas deleitaron al público con su melodiosa voz durante la presentación del tema ‘Fue un placer conocerte’, misma que fue ovacionada por los presentes y que hoy en día sigue siendo aclamada por los fieles fanáticos de “La Diva de la Banda”.

¿Qué canción hizo famoso a Espinoza Paz?

Hoy en día, el cantante sinaloense es considerado un gran exponente de la música mexicana.

Isidro Chávez Espinoza, mejor conocido en el mundo de la música mexicana como Espinoza Paz, inició su carrera artística desde muy temprana edad pero fue hasta el 2008 que cobró fama a nivel nacional gracias a ‘El Próximo Viernes’, tema incluido en su exitoso álbum titulado ‘El Cantautor del Pueblo’.

