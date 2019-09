Espinoza Paz lanza su más reciente sencillo “Tomando Ando”

Tal y como Isidro Chávez Espinoza, mejor conocido como Espinoza Paz lo había anticipado en redes sociales, donde el conteo regresivo comenzó desde hace días y precisamente hoy pone a disposición del público esta nueva carta de presentación.

El sinaloense ha retomado su carrera como intérprete para incorporarse a los reflectores.

“Tomando Ando” tiene tintes musicales que van ad hoc con la lírica de la canción, ya que describe una desgarradora historia de amor entre un hombre que no supera la ausencia de su amada y el desconsuelo que esta dejó en él, así que para desahogar las penas decide refugiarse en el alcohol.

"Tomando Ando" es lo nuevo que presume Espinoza Paz para sus seguidores mexicanos.

“Tomando ando porque mi vida sin ti no tiene valor alguno desde el día que te perdí, literal me estoy muriendo y no te puedo olvidar, a vivir sin tus caricias no me puedo acostumbrar, tomando ando nomás porque te sigo amando...”, suena en parte de la canción.

El cantautor anuncia su regreso a México con el lanzamiento de la canción en radio y plataformas de descarga digital.

Ahora toca el turno de los programadores de radio y público en general para hacer lo propio tanto en las diversas emisoras radiales del país como en las plataformas digitales, donde este nuevo sencillo se encuentra disponible.

Espinoza Paz confía plenamente en permanecer entre los artistas favoritos del público que gusta del género Regional Mexicano, por ello centra su atención en complacer a todos sus fans con el tema “Tomando Ando”.

Espinoza Paz ha logrado establecerse como un referente de la música popular con temas como "Que Te Lo Crea Tu Madre", "Te Dejé de Amar", "Como Una Pelota" y "Llévame", entre otros.

Apelando siempre a los sentimientos y dejándolos fluir es como “La Joya de Angostura” ha dado muestras a lo largo de su trayectoria del potencial tanto vocal como musical que posee.

Por eso no dejes de sintonizar “Tomando Ando” el nuevo éxito de Espinoza Paz en la estación de radio que prefieras, asimismo, continúa pendiente de los pormenores que “El Cantautor del Pueblo” tiene entorno a su carrera siguiéndolo en redes sociales:

