Espinoza Paz hace fuerte declaración sobre los narcocorridos

Luego de que hace algunos meses Espinoza Paz confesara que ha cantado para algunos narcotraficantes, el cantante reveló que sólo por un motivo no descarta hacer narcocorridos.

El cantante de música regional mexicana manifestó que a pesar de que este tipo de temas no le nace componerlos, los haría si es obligado.

“No he hecho todavía corridos de esos, si en algún momento me lo pidieran y me obligaran quizás lo podría componer o intentar componerlo porque como te digo, no se me da”, dijo en entrevista para el programa Suelta la Sopa.