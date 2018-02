Espinoza Paz es internado de emergencia en el hospital

Espinoza Paz tuvo que ser hospitalizado, aunque aún no se han dado conocer las causas, y es que así lo dejó ver en su cuenta de Instagram Stories.

El día sábado Espinoza Paz compartió la imagen con sus millones de seguidores en la que se le puede observar a Isidro Chávez Espinoza, nombre verdadero del famoso, con un nebulizador y recostado en una camilla de hospital.

Sus seguidores se mostraron preocupados por no saber qué le ocurrió a Espinoza, ya que no dio más detalles acerca de su estado de salud.

Entre los comentarios de los seguidores de Espinoza Paz destacan lo siguientes:

Cabe mencionar que Espinoza Paz se encuentra actualmente preparando un dueto con "El Bebeto".

A través de redes sociales, tanto el cantautor Espinoza Paz como El Bebeto, han dado a conocer que está por llegar una canción que superará a Seremos.

Luego de que hace algunos meses Espinoza Paz confesara que ha cantado para algunos narcotraficantes, el cantante reveló que sólo por un motivo no descarta hacer narcocorridos.

El cantante de música regional mexicana manifestó que a pesar de que este tipo de temas no le nace componerlos, los haría si es obligado.

“No he hecho todavía corridos de esos, si en algún momento me lo pidieran y me obligaran quizás lo podría componer o intentar componerlo porque como te digo, no se me da”, dijo en entrevista para el programa Suelta la Sopa.