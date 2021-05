Esperaré de Armando Manzanero, la canción que cautivó a los hombres enamorados

Qué más se le puede decir a una canción que trae un verso como el siguiente “Esperaré a que sientas nostalgia por mí y a que me pidas que no me separe de ti. Tal vez jamás seas tú de mí mas yo, mi amor, esperaré...” Sí, es la canción “Esperaré de Armando Manzanero”.

En 2002 la canción “Esperaré” se volvió tendencia, cuando Armando Manzanero cantó al lado del famoso grupo español ‘Presuntos implicados’.

Los españoles sacaron en 2002 un álbum llamado “Grandes éxitos'. Selección natural” que sería una recopilación de la banda bajo un género pop, grabadas en dos discos, pero fue en el CD 1 donde se encontraba la canción “Esperaré de Armando Manzanero”, lo que la vuelve una de las canciones interpretada por artistas extranjeros.

Armando Manzanero y ‘Presuntos implicados’

La versión más conocida de Esperaré de Armando Manzanero es con ‘Presuntos implicados’.

Nacho y Juan Luis miembros de ‘Presuntos implicados’ explicaron su relación con el bolero y es que siendo de origen anglosajón dijeron que "De todas las músicas latinas, el bolero es la que ha ido evolucionando más con el tiempo”.

Y con respecto a la canción “Esperaré de Armando Manzanero”, interpretada por Sole, la vocalista de ‘Presuntos implicados’, fue que el yucateco les pidió colaborar juntos, así que grabaron por una semana juntos.

La voz de Manzanero suena en el clásico Esperaré, aunque el disco se abre también con una de las canciones más emblemáticas del autor y el género: Esta tarde vi llover.

En su momento el grupo español dijo que tenían el deseo de reflejar en un disco la música escucharon desde siempre, la que oían sus padres o hermanos, y que crecieron escuchando a Manzanero.

Letra de Esperaré de Armando Manzanero

La letra de la canción ha sido interpretada en dueto.

Quienes han escuchado la letra de Esperaré de Armando Manzanero, una de sus canciones emblematicas, concuerdan que se puede repetir mil veces y seguir fascinado con su letra y melodía.

Esperaré, a que sientas lo mismo que yo

A que a la luna la mires del mismo color

Esperaré que alimentes mis versos de amor

Y aqui en mis brazos encuentres calor

Esperaré a que vayas por donde yo voy

A que tu alma me des como yo te la doy

Esperaré a que aprendas de noche a soñar

A que de pronto me quieras besar

Esperaré que las manos me quieras tomar

Que en tu recuerdo me quieras por siempre llevar

Que mi presencia sea el mundo que quieras sentir

Que un dia no puedas sin mi amor vivir

Esperaré a que sientas nostalgia por mí

Y a que me pidas que no me separe de ti

Tal vez jamas seas tu de mi

Mas yo, mi amor, esperaré

La canción Esperaré de Armando Manzanero parece haber sido escrita en 1968 pero fue liberada en 1969 cuando salió a la luz por primera vez en la voz del mismo compositor mismo en el single “Puedo morir mañana / Esperare”.

Sin embargo ha sido interpretada por ‘Presuntos implicados’ en 2002, por Café Quijano en 2012. En voz del mismo cantautor yucateco ha salido los años 1997 en el álbum Íntimos con Bebu Silvetti, en 2002 con ‘Canciones de Amor’.

