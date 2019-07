Esperanza Gómez presume “DIMINUTO HILO” entre sus desbordantes encantos (FOTO)

La actriz Esperanza Gómez quien se ha catalogado como una de las mujeres más exuberantes de Colombia, esta haciendo arder las redes sociales luego de que publicara una ardiente imagen.

Resulta que luego de publicar una imagen en donde ha dejado a muchos con la boca abierta y en especial a los de sus seguidores, pues aparece presumiendo sus atrevidas fotografías en las que utiliza una tanga entre sus desbordantes encantos.

Esperanza Gómez de 38 años de edad, derritió a sus más de 4 millones de seguidores quienes enseguida la llenaron de halagos y piropos de todo tipo.

En algunos de los comentarios se podía leer por ejemplo: "deliciosa", "diosa", "mamacita" , "bella morenaza", “Regresa al cine por favor”, “más buena que nunca”, “ricura”, entre muchos más.

Hace unos días, la actriz porno colombiana Esperanza Gómez rechazó las insinuaciones del ex futbolista "Tino" Asprilla, quien le hizo una propuesta muy atrevida para pasar unos momentos juntos.

RECHAZÓ PROPUESTA

Esperanza Gómez recientemente en una entrevista para el programa La Movida del Canal RCN declaró sobre la propuesta de Tino Asprilla que: "Él siempre me hizo invitaciones, pero no acepté, no porque sintiera algún rechazo hacia él, sino porque nunca he sido participe de estas fiestas, siempre he tenido parejas estables".

Hay que destacar que esta no es la primera vez que Gómez "batea" a un futbolista, ya que en 2015 se hizo muy famosa por otras declaraciones en contra de Radamel Falcao y James Rodríguez.

De esta manera justificó el hecho la famosa actriz porno: "A James lo he visto, no es mi tipo de hombre. Me parece un chico lindo, pero me gustan los hombres con mucho más aspecto de machos. Falcao, como hombre tampoco me atrae. No me gusta el futbol, así que no".

Cabe destacar que gracias a que incursionó en el mundo porno, la actriz colombiana Esperanza Gómez, sabe de poses en poca ropa y prueba de ello son las distintas imágenes en donde aparece luciendo modelitos de ropa íntima encantadora en su cuenta oficial de Instagram.

