¡Espectacular! Revelan el cartel oficial del Corona Capital Guadalajara 2019 (FOTOS)

El Corona Capital Guadalajara 2019 sorprendió en pleno “lunes azul” con la publicación de su cartel oficial para su segunda edición, que se presume será totalmente espectacular.

Tame Impala

Ya la primera edición de este festival de música mostró que este tipo de eventos podría realizarse en otra locación de la república mexicana y prueba de que ha funcionado es el cartel con reconocidas bandas que se presentaran en este 2019.

The Chemical Brothers

La segunda edición del Corona Capital Guadalajara contará con la participación de grandes bandas como Yeah Yeah Yeahs, banda que visitó México en 2013 y que hasta ahora se mantuvo inactiva.

Phoenix

Tame Impala, The Chemical Brothers, Phoenix, Dillon Francis, Goo Goo, Chromeo, Christine And The Queens, OMD, White Lies, Rhye, Honne, Kimbra, of Montreal, Classixx, The Joy Formidable, son las otras bandas que figuran en el cartel que también estrena fecha de realización: 11 de mayo en la explanada del estadio Akron.

Cartel oficial