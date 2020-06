¡Espantoso! Yuri ATENTÓ contra su vida por esta razón

Yuri es una famosa cantante mexicana que se ha caracterizado por tener uno de los mejores carismas dentro del mundo de la música y que se ha mantenido vigente con grandes éxitos musicales.

Como muchas de las celebridades que a veces se abruman con el cambio de vida que les da la fama, Yuri en el pasao tuvo un episodio en su vida que le hizo vérselas mal, al grade de atentar contra su vida.

Es por eso que recientemente la veracruzana mediante una entrevista recordó el amargo momento en el que intentó atentar contra su vida, debido a un problema de depresión por el que pasaba y que ahora cuenta con mucha nostalgia.

“Vivo sola, tengo mucho dinero, vivo en esta mansión sola”.

Al parecer Yuri, a pesar de gozar de una gran fama también se cuestionaba muchas cosas de sus vida, por lo que no tener hijos y un hombre estable en su vida le hicieron pasar malos ratos.

Así atentó Yuri contra su vida

Hay que destacar que en su relato para el programa Despierta amiga, la intérprete de la Maldita Primavera señaló que ella tenía todo sin embargo se encontraba vacía, al no contar con una familia en ese tiempo.

“Agarré así un camino para tirarme de un balcón de casa".

Fue así que Yuri estuvo a punto de intentar lanzarse de su balcón, pero confesó que no lo hizo ya que en su mente escuchó una voz, la cual le dijo que no lo hiciera, pues no tendría paz.

Por eso mismo detalló ese hecho de esta forma: Cuando yo iba corriendo al ventanal que fueron fracciones de segundo escucho una voz que me dice: no lo hagas, yo la quita y yo doy la vida, si tú te quitas la vida no vas a estar conmigo, no vas a tener paz.

Cabe destacar que Yuri optó por hacer caso a ese llamado y continuar disfrutando de la vida, lo cual le permitió al poco tiempo convertirse en madre, así como conocer al amor de su vida, con quien en la actualidad ha formado una hermosa familia.