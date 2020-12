¿Espantoso Thalía SIN MAQUILLAJE impresiona a sus fans

Thalía es una de las bellas celebridades mexicanas que destaca en el mundo de la farándula internacional, pues su talento en la música y su belleza la han catapultado como una diva de la música.

Hay que recordar que Thalía ha logrado conservar su talento, belleza, encanto y sentido del humor a través del tiempo, por lo que no extraña que a sus 49 años luzca una piel impecable, un rostro con muy pocas líneas de expresión y unas facciones que resaltan sin una sola gota de maquillaje, justo después de levantarse.

¿Qué le pasó a Thalía?

Thalía sin maquillaje

Es por eso que la intérprete de Tick Tock o Ten cuidao se dejó ver, como en otras veces, en un momento complicado de su vida, pero siempre con un semblante cuidado y su atractivo natural.

Tal parece que Thalía disfrutaba de su desayuno justo después de levantarse de la cama, pero hizo explícita una dolencia que tiene desde la infancia: la migraña, por lo cual se le notaba de bajos ánimos.

Durante sus historias de Instagram, la bella esposa de Tommy Mottola explicó que el dolor de cabeza comenzó porque escuchó varias noticias que le alteraron el ánimo, entre ellas la de una nueva enfermedad letal en la India y que no tiene que ver con la COVID-19:

Me levanté con el peor dolor de cabeza. No sé cuántas pastillas ya llevo para el migrañón, de terror. Tengo migraña desde chica, pero esta vez fue patetic (patético)… Ayer en la noche me fui a dormir con una noticia de que hay una nueva enfermedad en la India.

Thalía dio a conocer que tenía migraña

La cantante de Amor a la mexicana o Piel morena relacionó este nuevo descubrimiento con la serie The Walking Dead, que ha estado en el gusto del público a lo largo de 10 temporadas en las que se habla de una infección que desata el apocalipsis zombie.

“Está cañón, The Walking Dead”.

Cabe destacar que la actriz mexicana también mostró sus actividades para relajarse, por lo que la pudimos ver mientras meditó, se estiró y tomó el sol, lo que seguramente le ayudó con la migraña que la aquejó.

