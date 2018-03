"Eso", la más terrorífica y taquillera

AFP / La Verdad Noticias. La película de terror "It" ("Eso") basada en la novela homónima de Stephen King, sigue dominando la taquilla norteamericana, generando casi tres veces más ventas que los otros dos filmes más vistos, según las previsiones publicadas hoy por el sitio Exhibitor Relations. La película "It", en la que un grupo de niños lucha contra un malvado payaso en el norte de Estados Unidos, recaudó 60 millones de dólares este fin de semana, con lo que asciende a un total de 218,7 millones desde su estreno el pasado fin de semana. Bastante lejos de ella en recaudación, el filme de acción "Asesino: Misión Venganza" se sitúa en segunda posición con 14,8 millones de dólares, y por delante de "Mother!" de Darren Aronofsky y sus 7,5 millones. Ambas producciones se estrenaron el pasado viernes. La comedia romántica "Home Again", que ocupaba la segunda plaza la semana pasada, cayó a la cuarta posición con 5,3 millones estimados de recaudación (17,1 millones en total), delante de "Duro de cuidar", una comedia con Samuel L. Jackson y Ryan Reynolds, que generaría 3,6 millones (70,4 millones desde su salida hace cinco semanas). La lista de las 10 más taquilleras la completan: "Annabelle 2 : La creación del mal" (2,6 millones de dólares); "Wind River" (2,6 millones); "Bailarina" (2,1 millones); "Spider-Man: Homecoming" (1,9 millones); y finalmente "Dunkerque" (1,3 millones).

