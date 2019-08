"Eso 2" tendrá escena exclusiva ¡Escrita por el propio Stephen King!

Como hemos informado con anterioridad, la segunda parte de esta terrorífica historia, está por llegar a la pantalla grande, con el estreno de “Eso: Capítulo 2” que promete ser una de las películas más aterradoras del año, incluso contará con la escena más sangrienta de la historia, según los actores y productores.

Pues el film aún no se estrena y sigue llenando de sorpresas a los fanáticos del género de terror, pues el propio Stephen King ha confirmado que contará con una escena exclusiva para la película, escrita por el mismísimo autor de los libros, y que no se ha visto o leído nunca antes.

Y es que no es ninguna sorpresa que King ha quedado encantado con el trabajo de la primera parte de It, que tuvo gran aceptación en 2017 cuando dicha cinta llegó a la pantalla grande, y aterrorizó a grandes y chicos. En ese sentido Stephen King no se resiste a participar en la nueva cinta y ha decidido escribir una nueva escena.

Aunque aún no se sabe de qué tratará o si será un post créditos, lo que sí se puede suponer, es que estará llena de miedo, por lo que habrá que tener mucha precaución al momento de ver la película.

Andy Muschietti, el director de la cinta, se ha dicho emocionado que el propio King vaya a escribir una escena inédita para su producción, a través de una entrevista confirmó el hecho, y agradeció al autor.

“Fue absolutamente increíble. Para mí sería impensable cuando tenía 12 o 13 años", dijo Andy Muschietti.

It: Chapter 2 llegará a la pantalla grande el próximo 5 de septiembre, con una duración de casi 3 horas, relatará el regreso del “Club de los perdedores” al condado de Derry para enfrentarse al temible payaso Pennywise, la cinta estará protagonizada por James McAvoy, reconocido por su papel en Fragmentado.