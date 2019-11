Esmeralda Ugalde narra en TV Azteca su intento de secuestro

Fue el domingo 24 de noviembre por la noche cuando las actrices Esmeralda Ugalde y Vanessa Arias postearon un video por medio de Twitter donde contaron su versión de los hechos confirmando los actos criminales de los que fueron víctimas durante su visita al Nevado de Toluca.

Ahora, después del estremecedor suceso, Esmeralda Ugalde acudió a las instalaciones de TV Azteca para ser entrevistada por el programa ‘Ventaneando’ donde por primera vez narró su intento de secuestro y la captura de su compañero Alejandro Sandi quien fue privado de su libertad.

Esmeralda Ugalde comentó que al principio no se habían percatado del secuestro de Sandí:

“Fue un momento muy duro ver que Alex había desaparecido”.

Esmeralda Ugalde narra en TV Azteca su intento de secuestro

La cantante y conductora Esmeralda Ugalde platicó que Alejandro, Vanessa y ella salieron muy temprano de su casa con la intención de ir a conocer el Nevado de Toluca; la idea de haber salido tan temprano es porque deseaban alcanzar el amanecer desde la cumbre del volcán.

Sin embargo, durante su trayectoria en la carretera fueron atacados y encañonados por un grupo de hombres armados:

"Vanessa y yo salimos de la camioneta y nos aventamos al monte”.

Esmeralda Ugalde aseguró que Vanessa y ella huyeron tan pronto se dieron cuenta que los criminales se llevaron la camioneta y posteriormente notaron que Alejandro Sandi había retenido y llevado dentro del vehículo.

Esmeralda Ugalde narra en TV Azteca su intento de secuestro

LA LIBERACIÓN DE ALEJANDRO SANDI

Finalmente, tras 24 horas de haber sido privado de su libertad, Alejandro Sandi fue liberado, por lo que Esmeralda Ugalde confirmó que el está bien y tranquilo; sin embargo ella piensa que está en shock, pues no ha dimensionado lo sucedido:

"Me imagino que está en shock, porque todavía no dimensiona todo, no está conectado, no está nada. Está volviendo a la realidad, lo que quiere es abrazar a su mamá y a su papá y ya no queremos ahondar en detalles porque lo que tenemos que hacer es dejárselo a quien le toca".

QUIZÁ TE INTERESE: Esmeralda Ugalde se quita la blusa y enseña ‘las pechugas’

Únete a nosotros en Instagram