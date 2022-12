Esmeralda Pimentel se aumentó el busto para complacer a su pareja

La actriz asegura sentirse bien con su cuerpo tras la extracción de los implantes mamarios.

Esmeralda Pimentel abrió su corazón y en entrevista exclusiva para la revista Glamour México reveló que hace doce años tomó la decisión de aumentarse el busto porque se consideraba una mujer insegura, además de que lo hizo para encajar en el mundo de la televisión y de paso complacer a una pareja sentimental.

“Para nada voy a juzgar a la Esme de hace 12 años que se implantó porque eso sería algo muy injusto conmigo misma pero veo a una mujer que tenía muchas inseguridades sobre su cuerpo y persona; te dicen que lo que tú eres y tienes no es suficiente para tener una carrera exitosa… Al final pensé en todos menos en mí misma”, dijo a Glamour México.

La actriz abrió su corazón en entrevista para la revista Glamour.

Sin embargo, la protagonista de 'El Color de la Pasión' mencionó que someterse a una cirugía plástica le causó problemas de salud y de autoestima: “Fue algo que me terminó cobrando mi salud y autoestima porque eso no sustituyó el trabajo interno que tenía que hacer conmigo misma para sentirme segura”.

Esmeralda Pimentel es feliz con su cuerpo

Finalmente, la actriz, quien hace poco confirmó el fin de su romance con Osvaldo Benavides en medio de rumores de una infidelidad, reveló que retirarse los implantes mejoró su calidad de vida y asegura que ha entendido la importancia de amar su cuerpo e ignorar los estándares de belleza impuestas por la sociedad.

“El dolor más grande no es físico y no viene de ponerte o quitarte los implantes, sino cuando te das cuenta de que no hay nada externo que pueda suplir un proceso de amor propio… Al final del día lo importante es que te puedas mirar al espejo y sentirte feliz y orgullosa de la persona que eres”, mencionó Esmeralda Pimentel.

Te puede interesar: ¿Osvaldo Benavides le fue infiel a Esmeralda Pimentel con Michelle Renaud?

¿Cuál es la edad de Esmeralda Pimentel?

La mexicana ha forjado una exitosa carrera en el cine, teatro y televisión.

Esmeralda Pimentel nació el 8 de septiembre de 1989, por lo que ahora tiene 33 años de edad. Tal y como te mencionó La Verdad Noticias la actriz nacida en Ciudad Guzmán, Jalisco debutó en la pantalla chica en 2009 y hoy en día ha forjado una exitosa trayectoria televisiva en el cine, televisión y el teatro.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

¡Síguenos en nuestra cuenta de Instagram!

Fotografías: Redes Sociales