Esmeralda Pimentel renunció a Televisa y este fue el importante motivo

Foto: Turquesa News

Esmeralda Pimentel consiguió destacar en Televisa gracias a sus actuaciones en telenovelas como “El color de la pasión”, “La vecina”, “Enamorándome de Ramón”, entre muchas otras. Sin embargo, la actriz desde hace un tiempo decidió renunciar a la televisora y a los melodramas en general, ya que estos trabajos dejaron de hacerla feliz.

La actriz que inició su carrera en 2009 en el Canal de las Estrellas, relató en el podcast “Encubierto” de Juan Colucho, que decidió enfocarse en las actuaciones del cine y teatro, porque las telenovelas ya no era algo que le apasionara, después de que comenzó a verlo más como una “orden” que como una invitación a participar.

“De ahí (su primer telenovela) me empezaron a hablar a otra y otra y otra y otra, y siento que empecé a entrar en este camino en el que ya ni siquiera decides, ya es como de ‘oye te quiero en esto, te quiero en otro’ y empiezas a entrar como en una corriente, en la que yo dejé de cuestionarme las cosas o el para qué o el porqué”, explicó Esmeralda Pimentel, ex estrella de Televisa.

Pese a los beneficios, Esmeralda Pimentel no era feliz con sus proyectos

Esmeralda decidió dar un gran giro a su carrera artística/Foto: People

Como mencionamos en La Verdad Noticias, Esmeralda Pimentel se convirtió en una de las actrices más populares de la televisión mexicana; sin embargo, esto dejó de ser algo que le hiciera feliz a la actriz a pesar de los beneficios económicos que le daba ser una de las más solicitadas para los melodramas:

“La gente me reconocía y empecé a cuestionarme, ‘esto no se siente bien. ‘La gente reconoce mi trabajo, ya me puedo mantener por mí misma, tengo la capacidad económica de ayudar a mi familia, estoy haciendo lo que amo y ¿por qué no estoy feliz?, ¿por qué no me siento dichosa?’”, explicó.

“Había una parte de mí, como artista, que dejé atrás por entrar como en este sistema de producir, producir, producir; en el que me olvidé de mi voz y de mi intuición y estaba haciendo cosas que no me convencían y que no me llenaban pero que me traían ciertos beneficios”, confesó la famosa de 32 años de edad.

¿Qué hace Esmeralda Pimentel ahora?

Actualmente, la actriz está enfocada en proyectos de cine y teatro/Foto: Instagram

Tras dejar Televisa, la actriz decidió incursionar como productora, así como también probó suerte en el extranjero e hizo teatro. Confesó que sólo así, alejándose de las telenovelas, logró encontrar su felicidad.

“Yo estaba muy clara que no quería seguir contando esas historias, sentía que me estaba llenando de vicios. Obviamente hacer telenovelas es dejar tu vida entera ahí, ya no tenía tiempo de leer, de ir al teatro, de ver cine (...) Todo era trabajar, trabajar, trabajar y, cuando lo dejé, fui muy feliz”, confesó Esmeralda Pimentel quien también está triunfando en el cine y las series.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!