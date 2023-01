Esmeralda Pimentel, enamorada y triunfando en España

Todo parece indicar que Esmeralda Pimentel ha comenzado el 2023 con el pie derecho y rodeada de amor, pues de acuerdo con una amiga cercana, Pimentel ha comenzado una relación con el también actor Jesús Mosquera, de nacionalidad española.

De acuerdo con esta amiga, Esme pasó gran parte del 2022 en España ya que tenía varios compromisos y proyectos laborales en dicho país, sin embargo, en una cena entre amigos conoció a Jesús y la atracción fue inmediata. Entre llamadas y mensajes se fue dando una amistad que finalmente culminó en romance que tiene a Esmeralda con la cabeza en las nubes.

La actriz tapatía se dio cuenta poco a poco que se estaba enamorando de Jesús y que este no era solo una cara bonita, sino un hombre con principios y valores. Aunque según lo mencionado por su amiga la pareja está tomando las cosas poco a poco, asegura que la relación es seria y formal. Enhorabuena por ellos.

Los grandes amores de Esmeralda Pimentel

La pareja terminó por supuesta infidelidad

La guapa actriz ha tenido varios romances a lo largo de su vida, sin embargo, algunos no han podido escaparse de la atención mediática, como lo fue su relación con el actor Osvaldo de León, con quien mantuvo un vínculo intermitente, que finalmente se transformó en una buena amistad.

En 2017, durante el rodaje de la serie "La bella y las bestias" conoció a Osvaldo Benavides, con quien incluso comenzó a vivir, sin embargo, la pareja se separó en 2022 debido a una supuesta infidelidad por parte de Benavides con la también actriz Michelle Renaud.

Después de estos corazones rotos, sin embargo, Esme parece haber encontrado al hombre indicado para ella, uno bastante multifacético. Jesús no solamente es actor, sino que también fue futbolista y estuvo fichado para equipos como el Atlético de Bilbao y el Málaga.

Te puede interesar: Esmeralda Pimentel revela por qué no quiere saber nada de Televisa

¿Qué cirujía se realizó Esmeralda Pimentel?

Esmeralda Pimentel luce espectacular aún sin los implantes

Recientemente Esmeralda abrió su corazón a todos sus seguidores en Instagram para hablar sobre la cirujía de retiro de implantes mamarios. Esme contó que, después de tenerlos por años y gracias al testimonio en redes de una chica contando su dolorosa experiencia con ellos, decidió quitarlos.

"Pensaba que no era suficiente, y que una cirugía me ayudaría a sentirme más segura, pero hoy entiendo que no hay factores externos ni atajos que te ahorren el proceso de aceptarte, respetarte, cuidarte, amarte." Esas fueron las palabras de Pimentel respecto a la importancia de aceptar su cuerpo y de no necesitar cambiarlo para obtener la aprobación de otros.

En La Verdad Noticias nos ha conmovido el discurso de Esmeralda y estamos seguros que con esa actitud, talento y el trabajo duro que pone en lo que hace, se vienen grandes éxitos profesionales y personales para ella.

No olvides seguirnos en Google News, Twitter y Facebook para estar al pendiente de todas las noticias de actualidad.