Esmeralda Pimentel confirma el fin de su romance con Osvaldo Benavides

El truene de la pareja ocurre en medio de rumores de infidelidad con Michelle Renaud como la tercera en discordia.

Esmeralda Pimentel es tema de conversación en las redes sociales debido a los rumores que aseguran que su romance con Osvaldo Benavides acabó. Ahora, la actriz confirma dicha información en una entrevista exclusiva para la revista Quién, aunque no ahonda en detalles para evitar mayores escándalos.

De acuerdo a su declaración, su relación con el actor acabó hace tiempo y que por el momento está enfocada en sus nuevos proyectos, tanto personales como profesionales. Al ser cuestionada por lo que busca ahora en una nueva pareja, ella solo pide que le haga reír.

La actriz confirmó la noticia en entrevista exclusiva para la revista Quién.

“Tan sólo reírme. Para mí es muy importante reírme y disfrutar los días con alguien que respete lo que hago, sólo eso”, declaró Esmeralda Pimentel.

Por otro lado, la protagonista de ‘El Color de la Pasión’ aseguró que ser madre a sus 32 años de edad no es una prioridad: “Es un sueño que tenía hace tiempo. No es que ahorita no lo tenga, pero lo haría realidad sólo si en algún momento me encuentro con una pareja estable, cuando me sienta lista para ser mamá lo voy a ser”.

¿Michelle Renaud es la tercera en discordia?

Fuentes cercanas al actor aseguran que su relación con Michelle Renaud no ha sido del agrado de sus famliares.

Dicha declaración llega un par de días después de que la revista TVNotas diera a conocer una controversial entrevista que tuvo con una persona cercana a Osvaldo Benavides, quien no tuvo problema en asegurar que la tercera en discordia en esta relación fue Michelle Renaud.

Asimismo, mencionan que su romance avanza demasiado rápido, lo cual no ha sido del agrado de los familiares del actor. “Hasta donde sé, ya están buscando casa para vivir juntos; apenas llevan dos meses de novios, todavía ni se conocen bien y ya hasta planean vivir juntos, es demasiado rápido”, declaró la fuente, quien prefirió mantenerse en el anonimato.

¿Qué pasó con Esmeralda Pimentel y Osvaldo Benavides?

Hoy en día, la actriz ha querido probar suerte en el extranjero mientras disfruta de su soltería.

Tal y como te mencionó La Verdad Noticias con anterioridad, Esmeralda Pimentel y Osvaldo Benavides se conocieron en 2017 y confirmaron su romance al año siguiente. En 2019 deciden darse un tiempo para regresar en marzo del 2021 y convertirla en una relación “abierta y libre”, pero meses más tarde comenzaron a perseguirlos rumores de infidelidad.

