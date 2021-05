Esmé Bianco demanda a Marilyn Manson por delitos sexuales

La actriz Esmé Bianco, conocida por dar vida a Ros en la serie Game of Thrones, sorprendió a todo mundo al interponer una demanda en contra del cantante Marilyn Manson, a quien acusa de drogarla, amenazarla y agredirla durante el acto sexual sin su consentimiento.

De acuerdo a información revelada por el sitio TMZ, misma que La Verdad Noticias trae para ti, la estrella de GoT asegura que Brian Hugh Warner, nombre real de Marilyn, la drogó y torturó en más de una ocasión. Asimismo, revela que el rockero la amenazó y obligó para que ella se sometiera a actos sexuales, e incluso jura que él la violo en mayo del 2011.

La demanda relata que era 2005 cuando conoció al rockero, quien mostró interés por que ella protagonice algunos de sus futuros proyectos. Posteriormente, él la volvió a contactar cuando ella se divorció de su marido en 2007. Dos años más tarde, se citó con él para supuestamente grabar el video musical de ‘I Want to Kill You Like They Do in the Movies’.

La actriz aseguró que vivió un infierno al lado de Manson.

Al llegar a Los Ángeles, ella se dio cuenta que el rockero le había mentido y que él en realidad quería estar a solas con ellas bajo unas extrañas condiciones: que estuviera disponible 24/7 y que siempre lleve puesto una lencería. De igual modo, la actriz revela que él la obligó a tener relaciones sexuales y que incluso le golpeó con un latigo y la electrocutó.

Por otro lado, Esmé asegura que accedió a realizar este tipo de acciones porque él le había dicho que todo formaba parte de su video musical. Tiempo después, ambos sostuvieron una relación, la cual siempre estuvo llena de violencia y en 2011 ella accedió a mudarse con él bajo la promesa de que le conseguiría trabajo en el mundo del cine.

Finalmente, la actriz revela que el cantante Marilyn Manson la persiguió con un hacha por toda la casa, además de que hubo una ocasión la cortó con un cuchillo mientras ambos tenían sexo, luego las compartió en Internet, todo esto sin su consentimiento. También reveló que sufrió mordidas y azotes por parte de la polémica estrella de rock.

Marilyn Manson responde a demanda de Esme Bianco

TMZ compartió la respuesta del cantante a la demanda de Esmé Bianco.

El mismo portal reveló que Howard King, abogado del cantante, respondió a la demanda de Esmé Bianco y aseguró que dichas acusaciones son completamente falsas y que se podría demostrarlo, además de asegurar que la actriz solo busca beneficiarse económicamente.

“Esta demanda se presentó después de que mi cliente se negó a ceder a las escandalosas demandas financieras de la señora Bianco y su abogado, basadas en conducta que simplemente nunca ocurrió. Contestaremos enérgicamente estas acusaciones en los tribunales”, declaró el abogado de Marilyn Manson sobre la demanda de Esmé Bianco.

Fotografías: Redes Sociales