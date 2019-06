Escuchar Slipknot te vuelve un conductor más peligroso

Auto Express y IAM RoadSmart -fundación benéfica que busca una conducción segura- llegaron a la conclusión de que escuchar música metal te vuelve un conductor muy peligroso.



Un periodista fue invitado a usar un simulador del Red Bull Ring de Austria, en el que escuchaba una variedad de estilos musicales. ¿Qué pasó? Cuando sonaba Slipknot, su conducción se volvió más errática, "haciendo más difícil concentrarse en el camino". Por otra parte, con el pop en los parlantes, la atmósfera llevó a una forma más controlada de manejar.

Slipknot sigue siendo noticia, aunque en este caso no todo sea positivo.



"El volumen es el factor principal para la concentración y tiene un gran efecto. Les recomendaría a los conductores reducir el nivel de ruido al realizar una maniobra", comentaron.

Tras firmar la fecha de salida de su nuevo álbum de estudio -"We Are Not Your Kind", para el 9 de agosto-, Corey Taylor decidió aumentar las expectativas, comentando en un tweet que el material venidero tiene momentos de dos trabajos muy queridos por sus fans: "Iowa" (2001) y "Vol. 3: (The Subliminal Verses)". "Todos son críticos, pero espero que esto aclare cualquier idea errónea", apuntó el frontman. Con eso en mente, queda esperar el lanzamiento del disco.

Ricardo D. Pat