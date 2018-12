Escucha los mejores discos de rock para esta Navidad

La época navideña es una de las favoritas de muchos, ya sea por las cenas de fin de año, las fiestas, vacaciones y pasarla con los seres queridos. Desafortunadamente, la música de estas fechas no es la mejor si estás acostumbrado a algo más estridente y con solos de guitarra.

Por esta razón aquí te presentamos una pequeña lista con algunas opciones para ambientar tu navidad de una manera diferente.

We wish a metal xmas and a headbanger new year

Si te gustan los villancicos pero estás harto de escuchar las mismas interpretaciones, en este álbum podrás encontrar los temas clásicos de navidad como “Wish you a Merry Christmas”, “Little Drummer Boy”, “Santa Claus Is Back to Town”, entre otras, pero interpretadas por supergrupos integrados por Dio, Alice Cooper, Scott Ian, Tony Iommi, Dave Grohl, Joe Lynn Turner, y muchos otros personajes de la escena del metal.

Black Label Society- Glorious Christmas Songs That Will Make Your Black Label Heart Feel Good.

Un gran álbum para ambientar tu fiesta de navidad sin escuchar los mismos temas de siempre es este EP lanzado por una de las mejores bandas de heavy metal de los últimos tiempos. Con tan solo tres canciones originales, podemos escuchar como Zakk Wylde logra transmitir el espíritu navideño a través de poderosos acordes y solos sorprendentes.

Rob Halford – Halford III: Winter Songs

Uno de los padres del metal nos trae un álbum en donde encontramos composiciones originales de Halford y covers de acerca de la época decembrina; entre himnos cristianos, covers a artistas de soul, y villancicos, pero con la poderosa voz de Rob Halford.

Bob Dylan – Christmas in the Heart

15 villancicos clásicos desde The First Noel, Here Comes Santa Claus, entre otros, nada fuera de lo normal, excepto que están a cargo del gran Bob Dylan.

Twisted Sister- A Twisted Christmas

También la banda de Dee Snider tiene interpretaciones peculiares de villancicos clásicos. Destacan I sSaw Mommy Kissing Santa Claus y Oh Come All Ye Faithful, la cual tiene el ritmo de su famosa Were Not Gonna Take It.

Jethro Tull – The Jethro Tull Christmas Album

Los padres del folk rock capturan el espíritu navideño con este álbum. Aunque algunas son canciones previamente, contiene algunas nuevas canciones y arreglos de villancicos como “God Rest Ye Merry” y “Gentlemen”.

King Diamond – No presents for Christmas

Realmente es un sencillo, pero no podíamos olvidar este tema de King Diamond, el cual aparece en su debut Fatail Portrait de 1986. Más que un villancico, es una canción antinavidadeña.

Ricardo D. Pat