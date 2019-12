Escucha los discos navideños de Los Beatles para celebrar el año nuevo

En 1963 se lanzó el primero de todos estos mini álbumes se tituló "The Beatles Christmas Records", donde es palpable que John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr estaba realmente confabulados, lo que traspasa en las tomas captadas en los estudios de EMI en octubre de aquel año.

Y lo hacen con el mejor de los espíritus, mofándose de Ringo Starr al ocupar descaradamente su nombre en su versión de 'Rudolph The Red Nose Reindeer'. La banda había sido pauteada originalmente por Tony Barrow, el hombre a cargo de las relaciones públicas de The Beatles, para ejecutar una grabación plagada de conceptos anticuados de lo que se entendía como saludo navideño y el grupo a su vez naturalmente reaccionó a esto con un poco de sana rebeldía.

Los Beatles realizaron estos discos antes de que nadie en el Reino Unido e incluso antes de ser realmente conocidos en los Estados Unidos.

Para “Another Beatles Christmas Record” de 1964, la banda finalmente había logrado el reconocimiento en Estados Unidos, sus personas públicas eran de tanta resonancia mundial que se puede percibir a Paul McCartney tratando desesperadamente de seguir las reglas en tanto a un saludo afectuoso y amable: “No sé dónde estaríamos sin ustedes, de verdad”, le dice a los fans. Mientras que John Lennon lo boicotea consistentemente respondiendo: “En el ejército, probablemente”.

The Beatles es ya una banda suficientemente segura de su influencia como para burlarse de todo este emprendimiento comercial, específicamente haciendo poco caso a la referencia -y luego mal interpretándolo a propósito- del guión proporcionado nuevamente para la ocasión por Tony Barrow.

La producción deconocida comoencuentra a la banda concentrada en las complejidades dely ahora resultan ser individuos políticamente conscientes que hacen referencia al, esto durante lo que debería haber sido una versión literal de. Eso no quiere decir que no haya mucho humor y risas en su registro. Por ejemplo revisitan “con una serie de tomas a cappella, yinterpreta una canción titulada. Este sería la última de estas mini producciones en que el agente de prensa del cuarteto tendría algo que ver con el contenido de los registros.

El saludo navideño de 1966 se titula “Pantomime: Everywhere It's Christmas” donde es evidente que los cuatro se pasaron gran parte del tiempo en el estudio jugando con efectos de extravagante producción sonora, mal que mal es el período post “Revolver” y previo al “Sgt. Peppers Lonely Hearts Club Band”. “Pantomime: Everywhere It's Christmas" fue, de hecho, grabado mientras la banda registraba Strawberry Fields Forever . ¿Es tan extraño entonces que eligieran un formato de canciones tan conceptual y chistes al estilo de comedias musicales? Para nada, los títulos incluyen 'Please Don't Bring Your Banjo Back' y 'Podgy the Bear and Jasper'.

En “Christmas Time Is Here Again” de 1967 más que tratarse de The Beatles estamos frente a la banda del “Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club”. Los cuatro músicos están interpretando a otras personas al presentar un elaborado concepto que se centra en la audición de diferentes grupos para un programa de radio de la BBC. John Lennon remata las cosas con una alocución de 'When Christmas Time Is Over', parte de una alocada secuencia de extrañas ocurrencias.

El disco siguiente que se tituló "The Beatles 1968 Christmas Record" y ya marca el comienzo del fin de la banda, partiendo por Paul McCartney quien ofrece un tema acústico y bucólico en la vena de los del “White Album” mientras que John Lennon recita una prosa áspera (muy bien titulada 'Jock and Yono' y otra llamada 'Once Upon a Pool Table'), y todo aquí en definitiva refiere al creciente distanciamiento que comenzaron a experimentar en las sesiones del álbum doble homónimo. Tal como en ese proyecto, en el que apareció Eric Clapton como invitado en un tema, aquí aparece el bizarro Tiny Tim, quien con el ukelele, hace una interpretación absurda y genial de 'Nowhere Man'.

El año 1969 el disco se tituló simplemente “Happy Christmas” y es dolorosamente obvio que este séptimo será el último registro navideño de The Beatles. Evidente desde el hecho que grabaron todas sus partes por separado. Apenas aporta el profundamente incómodo George Harrison, Ringo Starr solo se digna a aparecer comentando un proyecto de cine en el que estaba involucrado, John Lennon y Yoko Ono hablan solo para y entre ellos y Paul McCartney, resignado, improvisa un jingle de Navidad. Tal vez cansados de toda esta dinámica de haber convertido estas festividades pascueras en producciones discográficas, transcurrirían un par de temporadas antes de que cualquiera de ellos volviera a regalarnos estos bonos navideños.

