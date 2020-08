Escucha a Justin Bieber y Jaden Smith cantando JUNTOS 'Falling For You'

Jaden Smith se reunió nada más y nada menos que con Justin Bieber para una nueva colaboración, "Falling For You", este viernes 28 de agosto.

Presentado en el nuevo Long Play (LP) CTV3 de Smith: Cool Tape Vol. 3, la pista muestra a los viejos amigos desconsolados por su última fijación romántica, con Jaden Smith amenazando con "saltar del techo" si no se dan cuenta de lo enamorado que está en el coro de la canción.

"Con suerte encontraré mi mente, porque la perdí en alguna parte, en el camino. Rezo para que encuentres el tiempo porque solo hay tantos minutos en el día. Sí, pensar en ti me llena de felicidad, esperando crear recuerdos que recordemos, hey no hay mucho que arriesgar. No envíes mi corazón al abismo", canta Bieber en su verso sobre chasquidos de dedos y alegre guitarra.

Desde tiempo atrás Justin Bieber y Jaden Smith han hecho colaboraciones

Jaden Smith y Justin Bieber trabajando juntos

La nueva canción no es la primera en la que este dúo colabora y trabaja juntos en el estudio. La larga amistad de Bieber y Smith se remonta a 2011, cuando se unieron para "Never Say Never", la canción principal de la banda sonora de la primera película de concierto en 3D del primero, Justin Bieber: Never Say Never.

Más tarde colaboraron nuevamente en Believe Closer "Fairytale" en 2012, y Smith hizo una aparición en la parada del Madison Square Garden del Purpose World Tour de Bieber en 2016 para interpretar "Never Say Never" por los viejos tiempos.

Echa un vistazo al último dueto del cantante Justin Bieber y Jaden Smith y no te lo pierdas.