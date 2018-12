Escucha "Solo de mí" la competencia de Bad Bunny a "Thank U, Next" (VIDEO)

El puertorriqueño Bad Bunny es uno de los artistas más famosos del momento, pues su popularidad le ha llevado incluso a estar codo a codo con grandes estrellas de la música y el cine como lo son Marc Anthony Y Will Smith, con quienes lanzó uno de sus últimos temas “Está rico”

Pero Bad Bunny no parece detenerse ahí, pues ha lanzado un nuevo tema en competencia con Ariana Grande.

¿Cómo se llama la canción?

Bad Bunny

“Solo de mí” es el nuevo tema del famoso trapero, en el que sale de lo convencional y recurre a un ritmo lento y letras profundas, que convierten al tema en una competencia directa al ultimo éxito de Ariana grande: "Thank U, Next” pues “El conejo malo” le dedica la canción a su ex pareja.

Ariana Grande y Bad Bunny

Recientemente el famoso cantante colaboró junto al exitoso rapero canadiense Drake, lanzando el tema “Mía” donde al parecer iba dirigido hacia una dama en especial, aunque jamás se supo su identidad.

Se espera que “Solo de mí” forme parte del tan esperado álbum debut de Bad Bunny, quien confirmó en persona que llegará el próximo año.

Aquí te dejamos el nuevo tema de Bad Bunny: "Solo de mí"