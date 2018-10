Escucha "Sicko mode" el nuevo tema de Drake y Travis Scott

Drake sigue ascendiendo en el mundo del rap, pues durante las últimas semanas ha sido uno de los raperos de los que más se ha hablado, pues ha hecho colaboraciones con una gran cantidad de artistas siendo el último el cantante puertorriqueño Bad Bunny, con el tema “Mía” y también se encuentra en su gira “Aubrey and the Three Amigos Tour” donde ha participado con algunos de los raperos más famosos de la escena actual, y sorprendió a sus fans cuando durante uno de los conciertos de esta gira se reconcilio con el Chris Brown, tras una pelea que los distanció por más de 6 años.

Drake se pone “Sicko”

El rapero estadounidense Travis Scott liberó el video de su nuevo tema titulado “Sicko mode” en el que Drake colabora. El video fue dirigido por el mismo Travis Scott y fue grabado en la ciudad de Houston, Texas, de donde Travis es originario.

El video tiene una secuencia de imágenes bastante llamativa pues la combinación de colores y escenas es algo muy placentero de ver.

Sicko mode formará parte de “Astroworld” el álbum más reciente de Travis Scott.

Aquí te dejamos el video: