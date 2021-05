Escritor de WandaVision revela las escenas eliminadas de Monica Rambeau

El escritor principal de WandaVision, Jac Schaeffer, revela que escribieron escenas de terapia en el guión entre Monica Rambeau (Teyonah Parris) y un terapeuta en el lugar, pero finalmente cortadas de la serie.

Cuando la Capitán Rambeau S.W.O.R.D. vuelve a la vida durante los eventos de Avengers: Endgame, se entera de que su madre, la piloto de la USAF, Maria Rambeau (Lashana Lynch), murió de cáncer durante los cinco años que Thanos (Josh Brolin) hizo desaparecer a Monica.

Marvel exploró el trauma y luto de Wanda Maximoff en su serie

Otras tres semanas después de Endgame, Monica se convierte en "Geraldine" cuando es absorbida por The Hex, una realidad creada por una afligida Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) en la ahora desaparecida ciudad de Westview, Nueva Jersey.

Luego trabaja con la Dra. Darcy Lewis (Kat Dennings) y el Agente del FBI, Jimmy Woo (Randall Park) para liberar la ciudad del control de Wanda, trama que te compartimos detalle a detalle en La Verdad Noticias.

Las escenas eliminadas de WandaVision

La serie de Marvel también exploraría el trauma de Monica Rambeau

Al igual que Wanda, que crea la "comedia de situación" de WandaVision a partir del dolor por la muerte de Vision (Paul Bettany), Monica habría abordado su salud mental después de desaparecer y reaparecer, solo para descubrir que su madre murió tres años antes.

"Mi discurso se asignó a las etapas del duelo, terminó siendo algo reductivo", dijo Schaeffer a Parris en el podcast The Awardist de EW, No sé si lo sabes o no, Teyonah, pero [Monica] tenía un terapeuta en la base".

"Había escenas de terapia porque nosotros, en la sala [de escritores], éramos muy profesionales -therapy. Vimos este programa como realmente, verdaderamente, sobre la salud mental", explicó el escritor de WandaVision.

"Pensamos, 'Bueno, tenemos que tener un terapeuta', y luego nos dimos cuenta de que no hay mucho tiempo en la base emergente para que Monica pueda entrar en sus sesiones", dijo Schaeffer sobre el centro de mando instalado en las afueras de Westview.

Como se insinuó en los comerciales que interrumpieron la sitcom que se transmitieron en casi todos los episodios de WandaVision, la serie de nueve episodios, y el programa creado por Wanda en el viaje para que se convirtiera en la Bruja Escarlata, trataba sobre el trauma.

"El trauma de Wanda es de lo que se trata el programa", dijo anteriormente el director de la serie Matt Shakman a ComicBook.com. "Fue difícil hablar de ello en la prensa al principio cuando solo hablamos de episodios de comedias de situación, pero es el hilo conductor de todo el programa".

"Y creo que es algo con lo que todos tenemos experiencia y este año más que nunca. mientras lloramos a más de 500.000 personas que han muerto solo en este país solo en una pandemia", agregó el director.

"Así que creo que ahora tiene una resonancia adicional, extrañamente, pero este programa trata sobre cómo se siente el duelo. ¿Cómo se recupera de la pérdida? ¿Puede regresar? ¿de la pérdida?".

La Bruja Escarlata de WandaVision regresará en Doctor Strange in the Multiverse of Madness, el 25 de marzo de 2022; Monica Rambeau regresa junto a Carol Danvers (Brie Larson) y Kamala Khan (Iman Vellani) en la secuela, Captain Marvel The Marvels, que se estrenará el 11 de noviembre de 2022.

