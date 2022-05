Escritor de Game Of Thrones responde a las críticas de la temporada final

El famoso escritor estadounidense ya está harto de que critiquen el final de la serie de HBO/Foto: AS

Game Of Thrones (Juego de Tronos) fue una serie de HBO basada en la saga de novelas fantásticas “Canción de Hielo y Fuego”, la cual fue escrita por George R.R. Martin. La serie estrenó en 2019 su temporada 8, la cual fue el final de la historia televisiva, pero este desenlace fue severamente criticado por los fanáticos.

Ante esto, el escritor estadounidense ha estado sometido a una gran presión para concluir la saga literaria, ya que muchos creen que Martin no podría darle un buen cierre a las historias de los libros, después de lo que se vió en la temporada final de la serie. Ante esto, el escritor no se quedó callado.

George R.R. Martin pide no ver una serie si no les gusta

El autor de los libros considera que los fans van creado un ambiente tóxico/Foto: Yahoo

Durante su participación en el Festival Literario de Santa Fe (Estados Unidos), en el que el escritor concedió una entrevista a The Independent, George R.R. Martin, creador de Game Of Thrones dijo:

“No entiendo cómo la gente puede llegar a odiar tanto algo que antes amaba. ¡Si no te gusta una serie, no la veas! ¿Cómo se ha vuelto todo tan tóxico?”, declaró.

Asimismo, el autor puso como ejemplo también lo que está sucediendo con la próxima serie de Amazon basada en “El señor de los anillos”: “Aún no se ha estrenado (se emitirá en Amazon en septiembre), pero si sigues lo que ocurre en Internet, la controversia al respecto es como la Segunda Guerra Mundial. Se están lanzando bombas atómicas unos a otros”, afirmó, incrédulo sobre el enfado de los fans por cualquier desviación con respecto al material original.

“Antes, si eras un fan de Star Trek, te gustaba Star Trek. Ahora parece que la mitad de la gente que se llama a sí misma fan de Star Trek odia Star Trek, y los fans de Star Wars odian Star Wars, y los fans de Tolkien odian The Rings of Power. ¿Qué demonios? Ahora quizá sea porque está cambiando, pero como escritor te volverías loco si no lo cambiaras de alguna manera. Quieres contar nuevas historias, no contar las mismas historias una y otra vez”, argumentó.

Aún falta mucho para que el autor de Game Of Thrones concluya su saga

La saga literaria “Canción de Hielo y Fuego” aún no tiene un fina/Foto: Diario Vivo

“Vientos de Invierno”, la continuación de “Danza de dragones”, lleva en producción más de una década, y George R.R. Martin aclaró que “no es un escritor rápido”, por lo que la conclusión de su saga literaria aún no llegará. Sin embargo, pronto se estrenarán en HBO Max, nuevas series basadas en lo que se vió en Game Of Thrones.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!