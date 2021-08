Escritor de Batman deja DC para crear sus propios cómics

Durante los últimos años James Tynion IV ha sido el encargado de crear y escribir la historia de Batman, pero ahora ha decidido abandonar DC para crear sus propios cómics.

Si bien muchos lo conocen por su trabajo contando la vida del “Hombre Murciélago”, los fanáticos de los cómics saben que este escritor ha sido aclamado por sus creaciones originales como The Woods, Something Is Killing the Children y The Department of Truth. Incluso estas dos últimas serán adaptadas a series de televisión.

Además en julio, la trayectoria de James fue galardonada, pues recibió el premio a Mejor Escritor en los Eisner Awards, los mayores galardones en la industria del cómic.

Tristemente para muchos su tiempo como escritor de DC están a punto de llegar a su fin. El autor confesó en su newsletter The Empire of The Tiny Onion que pronto se despedirá de Batman y de DC.

Tuvo que elegir entre DC y sus propias creaciones

El escritor James Tynion IV tuvo que dejar DC para crear sus propios cómics

Tynion indicó que tuvo que elegir entre renovar su contrato con DC por tres años más o aceptar uno con la página especializada en newsletters Substack. Esta última oferta fue bastante tentadora, pues le da a él la oportunidad de crear cómics de los que va a ser dueño no sólo de la propiedad intelectual, sino también de los derechos de publicación. La oferta fue tan increíble que el autor indicó que este contrato es el mejor que ha recibido en 10 años, pues indicó:

“Yo estaba tratando de tomar una de las decisiones más difíciles de mi vida profesional. DC me había presentado con una renovación por tres años de mi contrato exclusivo, esto con la intención de que yo trabajara en Batman la mayor parte de ese tiempo. Yo estaba agradecido con la oferta, pero no podía evitar mirar al éxito de mis títulos originales propiedad de su autor y preguntarme si esa sería la decisión correcta"

"Y entonces recibí otro contrato. El mejor que me han dado en una década como escritor profesional de cómics. Un subsidio de Substack para crear una cantidad de nuevas propiedades de cómics directamente para su plataforma, las cuales vamos a poseer completamente mis cocreadores y yo, Substack no va a tomar ninguno de los derechos de propiedad intelectual ni los derechos de publicación. Tomando en cuenta mi capacidad, yo sabía que sólo podía elegir una de los dos contratos que tenía frente a mí”

James Tynion IV explorará otros géneros

Así mismo reveló que empezó a escribir cómics originales para empresas como Boom! Studios e Image Comics, pues a pesar de que es fan del género de superhéroes se había empezado a cansar de solo escribir este tipo de historias. Ahora se ha revelado que se despedirá de Batman con el número 117 que se publica en noviembre y de The Joker con el número 14 que se publica en abril de 2022.

La decisión del escritor tiene gran sentido, pues recordemos que algunas de las grandes controversias que han rodeado tanto a Marvel como a DC desde hace décadas es que los creadores de héroes más icónicos no eran dueños de sus creaciones y por tanto no recibián la recompensa económica que les correspondía. Precisamente por esto se fundaron empresas como Image Comics, para que los autores pudieran escribir cómics que finalmente les pertenecieran.

¿Cuáles son las características de Batman?

Es un hombre que se logró convertir en héroe

Batman es un ser humano normal cuyo impulso personal y una rigurosa perfección mental y física le permiten alcanzar el poder de un superhéroe. Sus principales cualidades incluyen riqueza, fuerza física, inteligencia y pasión obsesiva. Desprovisto de circunstancias o características ficticias, él es admirable, inspirador, pero más identificable, ya que es un hombre.

