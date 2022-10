Escotazo de Yalitza Aparicio enloquece los Premios Ariel 2022



Yalitza Aparicio se robó las miradas en la gala de la alfombra roja de los Premios Ariel 2022, que premian a las mejores producciones de cine mexicano del año, al desfilar por la alfombra roja en un largo vestido negro con vivos en un tono rosa mexicano.

En esta ocasión, la actriz oaxaqueña se dio tiempo para hablar con los medios que ya aguardaban su llegada y dio algunos detalles de sus próximos proyectos en la pantalla grande.

"Estoy feliz de regresar, aunque parece que nunca me fui, porque casualmente todos estos proyectos que tengo se están dando, hay muchos que llevan mucho tiempo en sus procesos, entonces estoy feliz por todo el trabajo que se está haciendo", fue lo que expresó la talentosa actriz oaxaqueña.

El tremendo escote de Yalitza Aparicio

No queda duda de que la distinguida Yalitza Aparicio siempre deslumbra en todas las alfombras rojas en donde se presenta y eso que se ha presentado a las más prestigiosas de moda.

Es por eso que ahora ha enloquecido a los presentes en la alfombra roja de los Premios Ariel, al lucirse con un vestido color rosa mexicano combinado con negro y atractuvas aplicaciones de encaje.

Pero nada ha llamado más la atención como el escotazo que en esta ocasión se robó las miradas de muchos y es que la actriz Yalitza Aparicio últimamente ha estado apostando por outfits más destacados imponiendo siempre la personalidad que la caracteriza.

Yalitza Aparicio y los aprendizajes en su nueva vida

Por si fuera poco, Aparicio también compartió todo lo que ha aprendido desde su llegada a la industria cinematográfica, sobre todo a quitarse fantasmas de la cabeza que le decían que no llegaría muy lejos.

"Los límites se los pone uno y hay muchas cosas que tienes que hacer, siempre y cuando así lo quieras, y también he aprendido que nunca está de más darse la oportunidad para experimentar en cosas nuevas, a pesar de lo que te hagan creer o lo que se diga", aseguró Yalitza.

Asimismo, compartió experiencias de sus últimos tres trabajos, con los cuales regresa después de su debut con la película "ROMA". Uno de ellos fue "Presencias", una trama de terror, que tenía en expectativa a los seguidores y detractores de la actriz: "Me encantó la forma en la que se narran las cosas, un género que nunca me imaginé poder realizar, y me di cuenta de lo complicado que puede ser", aseguró

Cabe destacar que Yalitza Aparicio actualmente comparte set con Memo Villegas, uno de los actores que tuvieron, como ella, mayor impulso en los últimos años, aunque el de la mano de su personaje el "Teniente Harina".

