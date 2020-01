Escorpión Dorado defiende a Danna Paola se las críticas que ha recibido

Danna Paola se volvió tendencia desde hace unos días por haberse defendido de los insultos de un concursante de La Academia, que la llamó “Cul3ra”, en ese sentido, Danna Paola ha recibido millones de comentarios encontrados, desde quienes la apoyan, y la admiran por no quedarse callada, hasta quienes la critican fuertemente.

Hace unas semanas, Alex Montiel, mejor conocido como “El escorpión dorado”, estuvo en un evento con Danna Paola en Oaxaca, donde aprovechó para entrevistarla, y hasta para tomarse unos mezcalitos con la intérprete de “todo fue un show”.

En ese sentido, Escorpión Dorado, decidió emitir su opinión con respecto a Danna Paola a quien apoyó en todo sentido, y defendió de las críticas.

El Escorpión Dorado publicó una imagen a través de su cuenta de Instagram en donde aparece con Danna Paola, asegurando que le cae super bien, y que no sabe a que se refiere cuando hablan mal de ella, pues es a todo dar.

“Pues no sé a ustedes p3ndejos pero a mi hasta los mezcales me invita @dannapaola Así que me cae a toda madre”, publicó el Escorpión Dorado.