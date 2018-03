Escobar Jr. advierte a Netflix por historia mal contada

"Netflix debería ser más responsable", aseguró el hijo del fallecido narcotraficante colombiano Pablo Escobar.

"No sé bien qué pasó y desconfío de lo que leo en las noticias", dijo en relación al asesinato del productor Carlos Muñoz Portal, de 37 años. Pero luego agregó:

"Desafortunadamente, México es un lugar muy violento. Si yo fuera a África a filmar leones, no me sorprendería que uno me mate".

"Los traficantes en Cali están viendo Narcos y nos les gusta. Les molesta que sus nombres y sus ciudades sean utilizados para contar cosas que no son ciertas. Contar mal la historia puede llevar a conflictos en la vida real", advirtió en entrevista con el Daily Mirror.

Juan Pablo Escobar, que se cambió el nombre a Sebastián Marroquín tras la muerte de su padre, en 1992, cuestionó la manera que tiene Netflix de contar la historia del narcotráfico en Colombia y en América Latina.

Desde su punto de vista, nada cambió desde la época en la que Pablo Escobar dominaba el negocio de la droga, "excepto los nombres".

"Ahora hay incluso más narcotráfico y corrupción", afirmó.

"Todos los días recibo docenas de correos de niños de todo el mundo que dicen que quieren ser como Pablo Escobar porque vieron Narcos. Es peligroso cómo estos programas de televisión glorifican la violencia y pintan a los narcotraficantes como héroes”.

El hijo de Pablo Escobar ha cuestionado los errores que han cometido en la serie y la imagen errónea de los capos del crimen organizado.