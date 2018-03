¡Escándalo!... Graban a Luis Gerardo Méndez en busca de un trío

La orientación sexual de Luis Gerardo Méndez vuelve a ponerse en tela de juicio luego de que una publicación exhibiera un audio donde supuestamente el actor habla con otro hombre para tener relaciones sexuales acompañado de su novio. En la conversación presentada por el medio, Méndez platica con un hombre sobre sus fantasías sexuales, le aclara que el encuentro no puede ser entre ellos dos, pues su pareja debe estar presente en todo momento, y hasta se ofrece a pagar el taxi para que el joven pueda llegar e irse del hotel donde se encuentra hospedado sin problema, pues al actor y su supuesto novio no les gusta dormir acompañados. Cabe recordar que el protagonista de la serie Club de Cuervos dio de qué hablar en el 2016 cuando se dio a conocer que mantenía un romance de más de tres años con el músico y actor Pablo Chemor, relación que hasta el momento no ha sido confirmada por Luis Gerardo. En agosto de 2014, la sexualidad de Luis Gerardo fue cuestionada por primera vez luego de ofrecer una entrevista para la revista Moi, editada por Martha Debayle, donde expresó: “si el acuerdo es que puedes acostarte con quien quieras, no hay problemas, pero si no, no está padre. A muchos les fui infiel, me costaba mucho trabajo. Pero me reivindiqué”. Declaración que posteriormente negó, explicando: “Son declaraciones que fueron sacadas de contexto, ustedes me conocen hace mucho tiempo, yo no hablo de mi vida personal, no me interesa empezar hacerlo ahora”. Por ahora, el reconocido actor mexicano ha preferido no dar réplica de la información dada a conocer. Pero tremenda sorpresa nos llevamos al enterarnos de que la clave de su éxito es queInformación de TVNOTAS y Agencias México