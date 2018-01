¡Escándalo! tras foto falsa del hijo de Marjorie de Sousa

¡Escándalo! tras foto falsa de hijo de Marjorie de Sousa

Luego de que Julián Gil afirmara que no volverá a ver su hijo Matías Gregorio (hijo también de Marjorie de Sousa) en un Centro de Convivencia, una nuevo escandalo se ha creado en torno al niño, pues la hermana del actor explotó en redes sociales tras difundirse una imagen del niño que al final resultó ser un fotomontaje.

Debido a que Matías Gregorio Gil de Sousa cumplió su primer año de vida, algunas cuentas en redes sociales como la creada para el niño e incluso algunos medios, emplearon una instantánea para felicitarlo, misma que en realidad se trataba de un montaje de la cara del hijo de los famosos, en otra sesión fotográfica de un niño llamado Weston previamente realizada por el fotógrafo Meghan Owens.

Sin conocer este contexto, Patty Ramosco estalló y comentó: “Para colmo se encarga de hacer llegar a las redes la linda foto de su SR SOL...cargada de forma evidente de sus mezquinas razones que LA TIENEN SIN PAZ... ¿Ahora que va a alegar? ¿Cuál será su próxima actuación o mentira? Ya sabe que no irá más a ese lugar el padre de su hijo a verlo, ESPERO QUE NO EXPONGA MÁS AL BEBÉ...seguramente lo manda por varias semanas para hacerlo quedar mal a mi hermano (pero me pregunto ¿por qué ELLA no lo lleva?)”.

Ante esta reacción, la cuenta de Instagram @paulinasousatica reveló una conversación en donde se muestra la intención de realizar la imagen con la única finalidad de conmemorar ese día tan especial, y aclarando que lo hicieron sin la intensión de ofender a nadie, en especial a la hermana del histrión argentino.

Después de la respuesta, la hermana del argentino ha preferido guardar silencio y no ha brindado otra alguna declaración al respecto. Por su parte, la controversial ex pareja se ha mantenido al margen de este suceso.

Esta fue la publicación de la hermana de Julián Gil

La hermana del actor, Julián Gil, Patricia Ramosco, demostró que ella está para defender a su hermano.

Ya que le mandó un contundente mensaje a la ex de Gil, Marjorie de Sousa a través de Facebook, luego de que la venezolana declarara en televisión que renunciaba a la pensión que le otorga Gil a su hijo Matías Gregorio Gil De Sousa.

Patricia Ramosco destacó que Marjorie reaccionó como una mujer ardida con el tema, además de señalar que ella no debería señalar que no necesita la manutención para su hijo, ya que es un derecho que le corresponde a Matías Gregorio.

La hermana de Julián escribió en su cuenta oficial de Facebook, que aunque la venezolana destacó que jamás quiso dinero, en el historial del juicio quedó claro que siempre tuvo un interés económico.

"Tu interés inicial fue netamente económico, desglosado en una lista absurda ya por demás conocida. Hoy descaradamente te pones frente a la cámara haciéndote la digna. Tus palabras demuestran lo ardida que estás. Has hecho gastar fortunas irresponsablemente, que pudieron ser el patrimonio de tu hijo por tu egoísmo, y tus retorcidas intenciones te han cegado al punto de ni siquiera pensar en lo mejor para tu hijo", detalló.

Por otra parte también dijo que lo que MArjorie debió hacer fue luchar porque el pequeño MAtías tuviera amor y no dinero, y que su hermano lo único que ha querido desde el inicio ha sido tener un acuerdo con la actriz.

Cabe señalar que la semana pasada se reveló el resultado de las pruebas de ADN entre Julián Gil y su hijo Matías, confirmando que sí son padre e hijo.