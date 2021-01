¡Escándalo en Televisa! Laura Bozzo es DEMANDADA por ser morosa

Televisa se encuentra envuelta en un nuevo escándalo, esto luego de que se revelara que Laura Bozzo ha sido demandada por una empresa de Estados Unidos, quien le acusa a ella y a su hija Alejandra de ser unas personas morosas y de incumplir un contrato de alquiler.

El programa ‘Chisme En Vivo’ dio a conocer en su más reciente emisión que Laura Bozzo y su hija están atrasadas con el pago de la renta de un departamento que ambas alquilaron en la ciudad de Miami y cuyo adeudo asciende a una cifra mayor a los 50 mil dólares.

Revelan que Laura Bozzo y su hija serán demandadas por morosidad.

Laura Bozzo y su hija enfrentan millonaria demanda

Según la información presentada en la emisión, la conductora de Televisa y su hija habrían alquilado a finales del 2019 un lujoso departamento por la cantidad de 8 mil dólares al mes; sin embargo, la renta no ha sido pagada desde marzo del año pasado y el adeudo continúa a pesar de que el contrato ya ha finalizado.

Pero eso no es todo, ya que la empresa inmobiliaria que presentó la demanda aseguró que la hija de Laura Bozzo, quien actualmente conduce ‘Laura Sin Censura’, programa que se emite por la señal de Televisa, no ha desocupado el departamento y no hay indicios de que la deuda sea saldada pronto.

La empresa inmobiliaria exige en la demanda que la conductora peruana y su hija Alejandra desalojen el departamento que ahora ocupan de manera ilegal, así como el pago total de las rentas pendientes. También exigen a Laura Bozzo que se haga cargo de los honorarios de los abogados, así como cualquier otro gasto que surja mientras se lleve a cabo el juicio.

Laura Bozzo no se ha pronunciado al respecto de la demanda.

Hasta el momento no se han obtenido declaraciones por parte de Laura Bozzo en sus redes sociales y tampoco ha tocado el tema dentro de las emisiones en vivo que realiza desde los foros de Televisa. De igual modo, su hija Alejandra ha manejado la demanda con total discreción ante la prensa.

