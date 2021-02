¡Escándalo en Televisa! Gabriel Soto pide CÁRCEL para quien filtró su pack

Gabriel Soto, destacado actor de Televisa, vuelve a ser protagonista de un fuerte escándalo en las redes sociales, esto debido a que por primera vez habló de la filtración de su “pack” y de la denuncia que interpuso ante las autoridades para dar con el paradero de la persona responsable.

“Se estableció una demanda con la ayuda de mucha gente del gobierno aquí en México, hay una ley, que se llama Ley Olimpia, que protege precisamente los derechos a la violación a la intimidad, nadie tiene derecho sin tu consentimiento ni a publicar ni a compartir ese tipo de contenidos, ya que son personales”, declaró Gabriel Soto al programa Primer Impacto.

Gabriel Soto sufrió la filtración de un video íntimo en redes sociales; ahora exige cárcel para el responsable.

A pesar de no tener sospechas de quién podría haber sido la persona que filtró su “pack”, el actor de Televisa asegura que está recibiendo apoyo por parte de las autoridades mexicanas, y que en caso de dar con el responsable, este podría pasar hasta 7 años en la cárcel.

“La fiscal me está ayudando mucho en ese sentido y la demanda está ahí y estoy seguro que el culpable de haber filtrado esto o la culpable de haber filtrado esto va a ir a la cárcel de cuatro a siete años. Dejemos que la investigación tome su curso y estoy seguro que se va a dar con el culpable o la culpable”, agregó Gabriel Soto.

Gabriel Soto pide respeto a su privacidad

Gabriel Soto defiende su derecho a disfrutar de su sexualidad.

Por último, el protagonista de ‘Te acuerdas de mí’, la nueva telenovela de Televisa, aseguró que tiene derecho a disfrutar de su sexualidad y que esto no debería ser motivo de escándalo, pero que no es correcto difundir la intimidad de alguien, sobre todo ahora que ya es un delito.

“Yo digo: ‘¿Qué tiene de malo grabarse?’, o sea, uno puede hacer lo que quiera en la intimidad, yo tengo derecho a hacer lo que quiera con mi cuerpo, y si me quiero grabar o no me quiero grabar es mi problema, aquí el delito es hacerlo público y hacerlo viral. Esa es una violación a mi intimidad”, concluyó Gabriel Soto.

