¡Escándalo en TV Azteca! Ventaneando hace enfurecer a las fans de BTS

TV Azteca se encuentra protagonizando un nuevo escándalo en las redes sociales, esto luego de que los conductores de Ventaneando hicieran unos desatinados comentarios sobre los integrantes de BTS, los cuales hicieron enfurecer al ARMY, nombre con el que se le conoce al fandom de esta exitosa agrupación surcoreana.

La reciente emisión de Ventaneando transmitió una nota que hablaba sobre la manera en la que las fanáticas mexicanas celebraron el cumpleaños de J-Hope, integrante de BTS, pero lo que llamó la atención fue que los conductores describieron a los idols como personas con estilo andrógino y causantes de que los jóvenes chinos “pierdan su virilidad”.

“En China tienen muchos fans. Bueno, el gobierno de China se está quejando un poco de este grupo, porque dicen que los jóvenes están perdiendo su virilidad por querer imitar a estos chicos del KPop que son como muy andróginos”, mencionó Ricardo Manjarrez, conductor de Ventaneando, durante la transmisión en vivo del pasado 19 de febrero.

A este comentario se le sumó el de Pedro Sola, quien aseguró que los chicos de BTS no deberían ser juzgados por su apariencia: “El hecho de que estos jovencitos sean tan andróginos y que podrían ser niños o niñas y no los puedes determinar… al final de cuentas unos son heterosexuales y otros no, es el arte”.

ARMY arremete contra los conductores de Ventaneando

Los comentarios de los conductores de Ventaneando hicieron enfurecer al ARMY.

ARMY no dudó en defender a los chicos de BTS y a través de las redes sociales señalaron que no era necesario hacer este tipo de comentarios, pues estos solo aumentaba la xenofobia que existe en contra del grupo por parte de algunas personas. A pesar de ella, los fans agradecieron a Ventaneando por mencionar el cumpleaños de J-Hope en su emisión.

“Lamentablemente lo que opacó este momento fueron los comentarios de los conductores quienes pecaron de ignorantes y desatino, lástima por ello” y “Comentarios muy fuera de lugar, ellos deben ser respetados como personas y artistas que son” son algunas de las quejas que lanzó ARMY en contra del programa de TV Azteca.

¿Consideras que los comentarios de los conductores de Ventaneando hacia los chicos de BTS fueron inapropiados? Deja tu respuesta en los comentarios, a La Verdad Noticias le interesa tu opinión.

Inicia vacunación de adultos mayores contra COVID-19 en México. Síguenos en Google News para mantenerte informado.

¡Y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube!

Fotografías: Instagram