¡Escándalo en TV Azteca! Inés Gómez Mont habla de Pati Chapoy ¿La odia?

Inés Gómez Mont protagonizó un nuevo escándalo en TV Azteca al hablar de Pati Chapoy en una reciente entrevista que tuvo para la sección ‘En Mis Batallas’ de Venga La Alegría, pues para sorpresa de muchos, ella reveló que la titular de Ventaneando era su modelo a seguir.

En dicha entrevista, Inés Gómez Mont reveló que en una ocasión su padre, quien no estaba de acuerdo con que estudiará comunicación, le preguntó que quién era su modelo de inspiración en el mundo de la televisión a lo que ella respondió que quería ser como Pati Chapoy.

"Y me dice - A ver Inés, ¿Por qué quieres estudiar comunicación? A ver, deja de soñar ¿Cómo quién quieres ser en la vida? Y yo le dije, quiero ser como Pati Chapoy", reveló la conductora ante las cámaras del programa matutino de TV Azteca.

Inés Gómez Mont sorprende al hablar de Pati Chapoy, esto después del reencuentro del 25 aniversario de Ventaneando.

Inés Gómez Mont, alumna de Pati Chapoy

En una segunda parte de dicha entrevista, Inés Gómez Mont señaló que cumplió su sueño al realizar sus prácticas profesionales en Ventaneando, y que incluso fue la misma Pati Chapoy quien le dio la oportunidad de conducir el programa y debutar en la televisión.

"Pati me invita a formar parte de la producción de Ventaneando y entró como practicante. De pronto me dice Alexis, el productor de Ventaneando: 'Te manda a llamar Pati Chapoy a su oficina'. Llegué a la oficina de Pati y me dice: '¿Inés, estás lista para conducir Ventaneando? Le dije sí, me respondió: ‘A las 4 estamos al aire'", agregó en vivo para Venga La Alegría.

Inés Gómez Mont asegura estar agradecida con Pati Chapoy por la oportunidad de conducir Ventaneando.

Por último, Inés Gómez Mont confesó que jamás pensó que le llegaría la oportunidad de trabajar en TV Azteca y mucho menos junto a Pati Chapoy: "A mí me habían dicho que si estaba lista para ese día y yo dije que sí, pero no me habían dicho que para siempre. Estar al lado de Pati Chapoy no es cualquier cosa".

