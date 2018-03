Escándalo de infidelidad y sexo sacude a la familia de Jenni Rivera

La familia de la fallecida Jenni Rivera no parará de generar polémica tras su muerte, y esta ocasión se desató otro escándalo de infidelidad y es de la persona que menos imaginaban los seguidores del famoso ‘Clan Rivera’.

Y es que en el reality show The Riveras, donde participan gran parte de la familia de Jenni Rivera transmitido por televisión de paga un integrante de la familia Rivera hizo una confesión sobre la traición que cometió aun teniendo un compromiso tan grande como el matrimonio.

En está ocasión la integrante de la familia que desató la polémica es una de las hijas de Jenni Rivera.

Se trata de nada menos que de Jacquie Rivera, una de las hijas de la primera pareja de Jenni Rivera quien finalmente admitió haber engañado a su esposo, Mike, luego de que las cosas no iban bien en su relación y ella fue débil.

"No sé si lo sigo amando, pero quizá mi corazón solo está cansado. Quizá sí lo amo y sólo creo que está cansado. Tengo un amigo que me ayuda en mi música, me da ideas y apoya mi sueño, luego no sé qué sucedió, un día lo besé y todo paso, no quise hacerlo. Y me sentía terrible, estuvo mal… pero ahora no sé si quiero intentarlo", relató Jacquie entre lágrimas.

Sin embargo, la confesión no acabó ahí: "Siento que Mike me está frenando; cada vez que trabajo en una canción, o ahora que escribo poemas, no le gusta que lo comparta, pero cuando lo hago es sólo en silencio, y ahí siento que me está frenando, no creo que lo haga a propósito, él intenta cambiar y que yo sea la persona que era antes, pero no puedo". Declaró la hija de Jenni RIvera