¡Escándalo! Yahir ARREMETE contra todos los que lo llaman pueblerino

El cantante Yahir, quien es reconocido en el medio del espectáculo mexicano por haber formado parte de la primera generación de La Academia, ha querido compartir un breve vídeo en su cuenta de Instagram para responderle a todos aquellos que lo llaman pueblerino en las redes sociales.

No se puede negar que Yahir se ha convertido en uno de los pocos participantes de La Academia que pudo triunfar en el mundo de la música, pues su talento le ha permitido consagrarse como uno de los cantantes más populares de nuestro país al contar con una exitosa trayectoria artística.

De igual manera se sabe que el actor de "Hoy no me puedo levantar” ha recibido duras críticas en las redes sociales en más de una ocasión y todo por ser originario de Hermosillo, Sonora pero dichas burlas parecían no tener alguna importancia para él hasta que el día de hoy decidió responder a todos sus haters a través de su cuenta de Instagram.

Yahir se burla de las críticas en Instagram

Yahir aparece en el vídeo manejando su camioneta y ante la cámara quiso aclarar que no le importa que la gente le llame pueblerino en las redes sociales, pero lo que si le enoja es que consideren que su pueblo es un rancho aunque su declaración se vio interrumpida con la aparición de unos caballos sobre la carretera.

“Yo no tengo bronca que me digan pueblerino, para nada absolutamente, pero neta que me digan que mi pueblo es un rancho...”, mencionó Yahir en el vídeo.

De esta graciosa manera el cantante y padre de un hermoso niño ha querido dejar en claro que las críticas que recibe en las redes sociales por ser originario de Hermosillo, Sonora no le afectan en lo más mínimo e incluso se siente muy orgulloso de haber nacido en este lugar.

