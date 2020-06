¡Escándalo! Ximena Navarrete ¿Se separó de su esposo Juan Carlos Valladares?

La ex Miss Universo Ximena Navarrete y el empresario Juan Carlos Valladares, han causado revuelo en las redes sociales tras darse a conocer que su matrimonio atraviesa por una crisis luego de haberse casado hace 3 años.

La modelo mexicana de 32 años de edad ha dejado intrigados a sus seguidores ya que últimamente no ha compartido alguna fotografía junto a su esposo, pues la última publicación que hizo con él fue el 30 de diciembre de 2019.

Tras esta situación una amiga cercana a Navarrete dio a conocer a una revista de espectáculos que ella y el empresario tienen problemas en su matrimonio, ya que aquella persona reveló que la modelo se fue a vivir con su mamá.

¿Ximena Navarrete tiene problemas con su esposo?

La revista TVNotas dio a conocer una entrevista que tuvo con una amiga cercana a la modelo, revelando que ella y el empresario están pasando por una crisis en su matrimonio, pues la famosa dejó su casa en San Luis Potosí y regresó a la casa de su mamá que tiene en Guadalajara.

La fuente mencionó que la causa de los problemas en su relación sentimental fue la pérdida de su primer bebé, ambos estaban muy ilusionados de convertirse en padres, pero tras aquel momento difícil la pareja intentó fortalecer su matrimonio, pero comenzaron a tener problemas.

La ex Miss Universo Ximena Navarrete y el empresario no han mencionado algo al respecto sobre los comentarios que han surgido en las redes sociales, por lo que no han realizado alguna declaración al respecto.

Ximena Navarrete y su historia de amor

La modelo mexicana cumplió uno de sus más anhelados sueños y fue tener una boda de ensueño junto al amor de su vida Juan Carlos Valladares, y fue así como en el mes de abril del año 2017 celebraron su enlace nupcial.

Ximena Navarrete y Juan Carlos Valladares sufren una crisis en su relación Foto: Instagram

Tras la espectacular boda, la feliz pareja compartía en sus redes sociales los viajes que comenzaron a realizar como marido y mujer, por lo que se convirtieron en una de las parejas favoritas.

Pero una noticia que llegó a sus vidas en el año de 2018 fue un momento inolvidable para ellos; la pareja anunció a través de una exclusiva entrevista con la revista ¡Hola! que estaban esperando a su primer bebé.

Pero la alegría que sentían por convertirse en padres, se vio opacada por una lamentable noticia, pues a tan solo unas semanas de haber dado a conocer que se convertiría en mamá, la modelo confirmó que el corazón de su bebé dejó de latir.

Te puede interesar: Aislinn Derbez revela como Kailani ENFRENTA la separación de sus padres

La amiga cercana de la famosa dio a conocer que la pareja intentó volver a fortalecer su relación sentimental, pero aquel momento fue una situación difícil para ellos.

Foto: Instagram.