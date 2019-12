¡Escándalo! Víctima de acoso sexual de Kevin Spacey se suicida en Navidad

El escritor, Ari Behn de 47 años, quien acusó a Kevin Spacey de acoso sexual, falleció este 25 de diciembre tras quitarse él mismo la vida.

Ari Behn, víctima de Kevin Spacey

Ari Behn, quien fue esposo de la princesa de Noruega, Maertha Louise, fue una de las vìctimas de abuso sexual de Kevin Spacey que denunció el hecho durante el auge del movimiento #MeToo de 2017. En dicho año, un gran número de vìctimas de abuso sexual y violación denunciaron públicamente a sus atacantes, siempre hombres de gran poder e influencia en Hollywood, siendo Kevin Spacey uno de los nombres màs reconocidos y con un nùmero considerable de denunciantes.

Además de Ari Behn, ex- esposo de la princesa de Noruega, una de las denuncias màs sonadas en contra del ex- protagonista de “House of Cards”, fue la de Anthony Rapp, quien aseguró que Kevin Spacey abusó de él cuando apenas tenía 14 años.

LA DENUNCIA DE ARI BEHN

Ari Behn fue una de las denuncias más notables en contra de Kevin Spacey. De acuerdo al escritor y dramaturgo, fue víctima de acoso sexual por parte del actor hace 10 años. Los hechos ocurrieron durante un concierto realizado en el marco del Premio Nobel de la Paz.

“Tuvimos una gran conversación, se sentó a mi lado [...] Después de cinco minutos dijo, 'Hey, salgamos a fumar un cigarrillo'. Luego puso su mano debajo de la mesa y me agarró por las bolas”, relató.

Te puede interesar: Kevin Spacey tras la acusación por agresión sexual, reaparece en un evento público

Aunque Ari Behn no presentó cargos en contra de Kevin Spacey sí habló públicamente del hecho en más de una ocasión.

LAS CONDOLENCIAS DE LA FAMILIA REAL

El suicidio de Ari Behn ocurrió justo en Navidad, según informaron los representantes de la familia a través de un comunicado de prensa.

Ari Behn estuvo casado con la hija de los reyes Harald V y Sonja de 2002 a 2016, y el divorcio finalizó en 2018, el primero dentro de la familia real en 200 años.

Al confirmarse su muerte, los reyes noruegos emitieron un comunicado que decía:

“Es con gran tristeza que la Reina y yo hemos recibido la noticia del fallecimiento de Ari Behn [...] Ari ha sido una parte importante de nuestra familia durante muchos años, y tenemos recuerdos cálidos y afectuosos de él. Estamos agradecidos de haberlo conocido. Nos entristece que nuestras nietas hayan perdido a su amado padre”.

Síguenos en instagram y entérate de las noticias trend de la semana.