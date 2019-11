¡Escándalo! Una Kardashian ABANDONA el reality show familiar (FOTOS)

“Keeping Up With Kardashians” es el famoso reality show en el que más cuatro millones de televidentes han podido seguir de cerca los detalles de la vida del mediático clan Kardashian-Jenner y que ahora esta a punto de sufiri un desequilibrio.

Resulta que se dio a conocer recientemente que el reality “Keeping Up With Kardashians” se quedará sin una de sus principales participantes: Kourtney Kardashian, poniendo el riesgo uno de los reality más vistos en Estados Unidos.

Fue a través de una entrevista para Entertainment Tonight, que la mayor de las hermanas Kardashian dio a conocer la impactante noticia de que ha tomado la determinación de dar un paso atrás y no formar parte del reality que lanzó su carrera al estrellato y el de sus hermosas hermanas.

Kourtney en la entrevista ha declarado cual ha sido su excusa para abandonar el exitoso proyecto familiar: “Yo simplemente decidí dedicar más tiempo a ser mamá y poner más de mi energía ahí".

Hay que aclarar que dentro de la misma entrevista expresó lo siguiente: “Pero no estoy diciendo adiós... Creo que tendrán que ver más de eso en la nueva temporada, la temporada 18. Aún no está al aire, pero está siendo filmada. Actualmente, en esta habitación".

Khloé y Kim Kardashian, quien son las hermanas de la empresaria, también se encontraban en la entrevista e indicaron que extrañarán a su hermana en el show, aunque también aseguraron no descartar que en algún momento Kourtney regrese al reality.

Khloé Kardashian por su parte dio a conocer lo siguiente: “Definitivamente amamos a Kourtney y la extrañaremos y lo que sea que decida hacer, pero la gente viene y va en esta familia. Sentimos que es como una puerta giratoria, así que Kourtney puede irse esta semana, (pero) ella regresará. Todos vuelven".

Kourtney Mary Kardashian es una empresaria y personalidad de televisión estadounidense, que debe su fama a su aparición en programas de televisión con su nombre, el de sus hermanas, o el apellido de su familia en el título: Keeping Up with the Kardashians, Kourtney and Kim Take Miami, Kourtney and Khloe Take The Hamptons y Kourtney & Kim Take New York.