¡Escándalo! TV Azteca y la vez que iba a ser DEMANDADA por una caricatura

A lo largo de las últimas décadas, TV Azteca ha protagonizado un sinfín de escándalos, pero uno de los pocos conocidos es cuando estuvieron a punto de ser demandados por plagio de una manera tan descarada una popular serie infantil de origen británica: Los Teletubbies.

En el año 1998, Los Teletubbies comenzaban a cobrar popularidad en todo el mundo, razón por la cual la empresa The Itsy Bitsy Entertainment Company, en asociación con Ragdoll, decidieron traer la caricatura al continente americano, para luego llegar a diversos países de Latinoamérica.

TV Azteca acusado de plagio y con demanda

Televisa y TV Azteca comenzaron a pelear los derechos para transmitir la popular serie por la señal abierta, pero uno de los requisitos que solicitaba The Itsy Bitsy Entertainment Company era que los episodios, cuya duración era de 24 minutos, se transmitieran en vivo y sin cortes comerciales, detalle que no le agradó a la televisora del Ajusco.

Ante dicha situación, Televisa se quedó con los derechos de la transmisión de la serie, pero la televisora del Ajusco decidió lanzar un programa titulado TeleChobis, el cual tenía un formato muy similar al de los Teletubbies, además de contar con un diseño parecido al de los personajes, detalle que causó un gran escándalo entre el público televidente.

Como los TeleChobis fueron estrenados antes que el programa británico, mucha gente pensó que la producción de TV Azteca eran los originales y que la transmisión de Televisa era un plagio. Este suceso llegó a oídos de la cadena BBC, quien primero optó por hablar con ejecutivos del Ajusco para que el programa deje de ser emitido en tv abierta.

Alejandro Romero, productor de los TeleChobis, aseguró que nunca habían escuchado hablar de los Teletubbies y que su programa en TV Azteca era una idea original y no un plagio como se les acusaba, e incluso se supo que la televisora quiso registrar el nombre de la serie antes de que se estrene en México, pero no pudieron cumplir su cometido por obvias razones.

El programa los TeleChobis por TV Azteca no tardó en salir del aire y no se dio explicación alguna del porqué de su decisión, pero en 1999 lanzaron un VHS con el doblaje en portugués, aunque se dice que fue un fracaso en ventas debido a que los personajes causaban miedo en los niños, algo que no ocurría con los Teletubbies.

